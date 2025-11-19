Кларк: «Я выбрал правильный путь в сборной Шотландии и могу похвалить себя за это»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал победу над Данией (4:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«У нас фантастическая команда! Невероятно! Я говорил это с самого начала. Мне потребовался год, может быть, полтора года, чтобы найти оптимальный путь для команды. Я выбрал правильный путь и могу похвалить себя за это», — цитирует пресс-служба УЕФА Кларка.

Шотландия набрала 13 очков и с первого места в группе С вышла на чемпионат мира-2026. Дания заняла второе место и сыграет в стыках.