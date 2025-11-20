Сегодня, 15:45
В четверг, 20 ноября, в Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.
Сборные проведут по два одноматчевых раунда в формате плей-офф (полуфиналы и финал), победители попадут в финальную стадию чемпионата мира 2026 года.
Жеребьевку провели итальянец Марко Матерацци и швед Мартин Далин.
Стыковые матчи европейского отбора ЧМ-2026
Полуфиналы
Италия — Северная Ирландия
Уэльс — Босния и Герцеговина
Финал
Уэльс/Босния и Герцеговина — Италия/Северная Ирландия
Полуфиналы
Украина — Швеция
Польша — Албания
Финал
Украина/Швеция — Польша/Албания
Полуфиналы
Турция — Румыния
Словакия — Косово
Финал
Словакия/Косово — Турция/Румыния
Полуфиналы
Дания — Северная Македония
Чехия — Ирландия
Финал
Чехия/Ирландия — Дания/Северная Македония
Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31-го.
Ранее прошла жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026.
ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир
merniloskut
За всех славян кроме хохлов!
20.11.2025
Marty Friedman
ватой ты себе дыры затыкаешь, а россиянам некогда, они разных скакунчиков херачат))
20.11.2025
А где Субулька?
Англия
20.11.2025
А где Субулька?
это единственная проблема для них, но на характере они справятся. словаки слабы уровнем, а косовары слабы духом против турок.
20.11.2025
Jean4
А как Швеция с последнего места в группе вообще попала в стыки?
20.11.2025
Солёный
Украина свои матчи в Польше проводит.
20.11.2025
Фирсыч
У кого рейтинг выше, тот и хозяин.
20.11.2025
Вася Сидоров
заткните свою помойную пасть. вас вообще никто не спрашивал.
20.11.2025
Фирсыч
Сам как думаешь?
20.11.2025
Солёный
А кто признал независимость Уэльса и Северной Ирландии?
20.11.2025
Фирсыч
Гордо откажутся!
20.11.2025
Voorhees
Почему одноматчевый формат? Несправедливо! Все хозяева заведомо фавориты!
20.11.2025
True Timati
Я за Ирландию! Хороши черти!
20.11.2025
True Timati
Со шведами. И прокатили итальяшек
20.11.2025
gan75
Да мы давно про тебя в курсе, мог и не признаваться. Хотя это ж предмет гордости у цэевропейцев...
20.11.2025
shpura
На сайте ФИФА была прямая трансляция.
20.11.2025
gan75
С чего это? Швеция - Албания более реальный вариант
20.11.2025
Роман Морковкин
Через Лигу Наций и отобрались. Этот турнир же и даёт дополнительный шанс, как бы страхует несколько мест в стыки, для проваливших отбор напрямую.
20.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Италия, Украина, Косово, Дания.....делайте ставки....не пожалеете....всё уже предрешино.....:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
20.11.2025
ёzhic8
наверное, так и попали, через С так как А и В все закончились
20.11.2025
Роман Морковкин
Топотуша старого синьора любит.) :hugging:
20.11.2025
Топотун
Да. Не сеньора.
20.11.2025
igorlvov
Красивый выбор у хохлов! :))) Что, полуфинал, что финал! Проиграй - позор, выиграй без подачек на напожрать останешься! НИРВАНА! :))))))))
20.11.2025
За спорт!
Заинтриговал, где смотрел, хоть гляну?
20.11.2025
Роман Морковкин
Словаки и косовары вполне могут османам кровь попить. Жаль, что между собой играют, а не по очереди в полуфинале и в финале. И Турция, мне кажется, на ЧМ не поехала бы. И, кстати, в любом случае финал туркам в гостях играть, если играть.
20.11.2025
Неврубант
А с кем датчане договорились на Евро-2004?
20.11.2025
Топотун
Епнулся, Дилайла ?
20.11.2025
Неврубант
Было бы неплохо, если бы шведы и поляки снова бы отказались играть. Жаль, что ещё и чехи не попали к ним в квартет.
20.11.2025
Неврубант
Любишь старую синьору?
20.11.2025
shpasic
с закрытыми глазами)
20.11.2025
dinela
Кюрасао-чемпион!!!
20.11.2025
Роман Морковкин
Плюсани ка мне, Топотуша. Будь так добр.
20.11.2025
Топотун
Потому что ты и Вася тупые ватники!
20.11.2025
За спорт!
Ибо даже непопадание такой Италии не будет сенсацией.
20.11.2025
Топотун
Тебя жеребил Сам Спирт !
20.11.2025
Топотун
Причем свиньи-геи !
20.11.2025
Роман Морковкин
Удивляет тот факт, что кастрюли жеребились из первой корзины. Кто этим днищам рейтинг накручивает? Наплакали пойди опять? Но радует то, что справедливость, судя по всему, восторжествует. Шведы - пожалуй, худший вариант из четвёртой корзины. Сев. Ирландия слишком домашняя сборная, поэтому это был бы более проходимый вариант, чем шведы. Сев. Македония слабоваты, а румыны они есть румыны. Так что, самое оно - шведы. Ещё немаловажный нюансик состоит в том, что и кастрюли и пшеки в одном пути, так что хотя бы одни из них точно мимо мундиаля прокатятся. Жаль, что Албания в гостях играет, иначе, кто как, а я бы считал её фаворитом своего пути.
20.11.2025
Nord Ostovsky
Свиньи в чате
20.11.2025
Yury Kuzubov
Интересно Польша и Швеция будет с Украиной играть или как с Россией?
20.11.2025
Chyka69
Такой же вопрос...а почему не грузия например?
20.11.2025
ёzhic8
Швеция, занявшая последнее место в своей группе? Оригинально
20.11.2025
Вася Сидоров
а каким образов никакущая Швеция тут оказалась? Последнее место в группе, в Лиге Наций в С играли.
20.11.2025
Топотун
А вата с кем играть будет ?
20.11.2025
ёzhic8
Ямайка -Конго !! Вопрос - позволят ли мексиканцы привезти обеим командам свои колдовские причиндалы или же только позволят пользоваться тем, что есть на местном складе
20.11.2025
А где Субулька?
Италия и Турция на чм, а дальше есть варианты.
20.11.2025
Gabbacore
Государства, не признавшие независимость Косово Европа: Сербия, Россия, Испания, Словакия, Румыния, Греция, Кипр, Ватикан. Словакия не признала независимость Косово, как они играть -то будут?
20.11.2025
Топотун
Драть макароников во все щели !
20.11.2025
hottie
Дания в своей четверке точно суперфаворит. В остальных Италия вроде как тоже, но с ней такой уверенности нет ввиду ее истории в этих стыках. В остальных непонятно. Вроде Турция тоже выгоднее смотрится, но если потом играть финал группы в Словакии, то там хз. В пути Б Польша с большой долей вероятности в финал группы выйдет, но дальше тоже вопрос против кого. Если против Украины на нейтральном поле, то шансы примерно равны, если в Стокгольме, то шведы фавориты. Это правда все с учетом того, что указанные первыми страны играют дома. А то зная СЭ тут могут в случайном порядке написать матчи.
20.11.2025
ёzhic8
Италия, Польша, Турция, Дания
20.11.2025
Топотун
Прикольно, хохлы с поляками !
20.11.2025
kolos249
Укросвиньи будут играть в стыках со своими заклятыми друзьями - пшеками? Весёлая парочка - крыса против гадюки.
20.11.2025
... и это пройдет
У меня почему-то так же 1 в 1. Даже не буду отдельно публиковать.
20.11.2025
R-Vadim
Согласен. Кроме группы D, возможен любой вариант. Ну вобщем посмотрим.
20.11.2025
RobertH
Путь А - Италия Путь В - Польша Путь С - Турция Путь D - Ирландия Интересны ваши варианты!
20.11.2025
Max Pavlov
Швеция и Турция вроде как без вопросов, а вот итальянцы если пролезут Ирландию, то на автобусном Уэльсе могут отлететь. Ну и пара Дания - Чехия тоже намечается, а тут равные соперники. В принципе, датчане пусть вылетают как скатавшие позорище договорное на Евро 2004.
20.11.2025
DarYu
:rofl::rofl::rofl:
20.11.2025
За спорт!
Сенсаций не будет.
20.11.2025
echo2011
Кажется,Италия-Украина-Турция-Дания.Хотя понятно,что ничего непонятно...
20.11.2025
Ganimed
Самка неплохая была на жребятне, я бы с ней сыграл в плей-офф, даже в гостях, оба матча:smile:
20.11.2025
Diman_madridista
Пожалели Гаттузо, отправили по самому простому пути его сборную. Хотя от Боснии они вполне могут отхватить, тем более в гостях (если конечно боснийцы пройдут дальше). Но еще четыре месяца впереди, правда
20.11.2025
shpasic
межконтинентальные и европейские стыковые матчи, наверное, будут интересей, чем сам ЧМ)
20.11.2025