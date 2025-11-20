Италия — Северная Ирландия, Турция — Румыния, Украина — Швеция: итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе Определились пары стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2026

В четверг, 20 ноября, в Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе. Сборные проведут по два одноматчевых раунда в формате плей-офф (полуфиналы и финал), победители попадут в финальную стадию чемпионата мира 2026 года. Жеребьевку провели итальянец Марко Матерацци и швед Мартин Далин. Стыковые матчи европейского отбора ЧМ-2026 Путь A Полуфиналы

Италия — Северная Ирландия

Уэльс — Босния и Герцеговина

Финал

Уэльс/Босния и Герцеговина — Италия/Северная Ирландия Путь B Полуфиналы

Украина — Швеция

Польша — Албания

Финал

Украина/Швеция — Польша/Албания Путь C Полуфиналы

Турция — Румыния

Словакия — Косово

Финал

Словакия/Косово — Турция/Румыния Путь D Полуфиналы

Дания — Северная Македония

Чехия — Ирландия

Финал

Чехия/Ирландия — Дания/Северная Македония Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31-го. Ранее прошла жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026. ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир

Роман Морковкин Через Лигу Наций и отобрались. Этот турнир же и даёт дополнительный шанс, как бы страхует несколько мест в стыки, для проваливших отбор напрямую. 20.11.2025

Роман Морковкин Словаки и косовары вполне могут османам кровь попить. Жаль, что между собой играют, а не по очереди в полуфинале и в финале. И Турция, мне кажется, на ЧМ не поехала бы. И, кстати, в любом случае финал туркам в гостях играть, если играть. 20.11.2025

Роман Морковкин Удивляет тот факт, что кастрюли жеребились из первой корзины. Кто этим днищам рейтинг накручивает? Наплакали пойди опять? Но радует то, что справедливость, судя по всему, восторжествует. Шведы - пожалуй, худший вариант из четвёртой корзины. Сев. Ирландия слишком домашняя сборная, поэтому это был бы более проходимый вариант, чем шведы. Сев. Македония слабоваты, а румыны они есть румыны. Так что, самое оно - шведы. Ещё немаловажный нюансик состоит в том, что и кастрюли и пшеки в одном пути, так что хотя бы одни из них точно мимо мундиаля прокатятся. Жаль, что Албания в гостях играет, иначе, кто как, а я бы считал её фаворитом своего пути. 20.11.2025

А где Субулька? Италия и Турция на чм, а дальше есть варианты. 20.11.2025

Gabbacore Государства, не признавшие независимость Косово Европа: Сербия, Россия, Испания, Словакия, Румыния, Греция, Кипр, Ватикан. Словакия не признала независимость Косово, как они играть -то будут? 20.11.2025

hottie Дания в своей четверке точно суперфаворит. В остальных Италия вроде как тоже, но с ней такой уверенности нет ввиду ее истории в этих стыках. В остальных непонятно. Вроде Турция тоже выгоднее смотрится, но если потом играть финал группы в Словакии, то там хз. В пути Б Польша с большой долей вероятности в финал группы выйдет, но дальше тоже вопрос против кого. Если против Украины на нейтральном поле, то шансы примерно равны, если в Стокгольме, то шведы фавориты. Это правда все с учетом того, что указанные первыми страны играют дома. А то зная СЭ тут могут в случайном порядке написать матчи. 20.11.2025

RobertH Путь А - Италия Путь В - Польша Путь С - Турция Путь D - Ирландия Интересны ваши варианты! 20.11.2025

Max Pavlov Швеция и Турция вроде как без вопросов, а вот итальянцы если пролезут Ирландию, то на автобусном Уэльсе могут отлететь. Ну и пара Дания - Чехия тоже намечается, а тут равные соперники. В принципе, датчане пусть вылетают как скатавшие позорище договорное на Евро 2004. 20.11.2025

echo2011 Кажется,Италия-Украина-Турция-Дания.Хотя понятно,что ничего непонятно... 20.11.2025

