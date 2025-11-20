Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 15:45

Италия — Северная Ирландия, Турция — Румыния, Украина — Швеция: итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе

Определились пары стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2026
Павел Лопатко
Фото AFP

В четверг, 20 ноября, в Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.

Сборные проведут по два одноматчевых раунда в формате плей-офф (полуфиналы и финал), победители попадут в финальную стадию чемпионата мира 2026 года.

Жеребьевку провели итальянец Марко Матерацци и швед Мартин Далин.

Стыковые матчи европейского отбора ЧМ-2026

Путь A

Полуфиналы
Италия — Северная Ирландия
Уэльс — Босния и Герцеговина
Финал
Уэльс/Босния и Герцеговина — Италия/Северная Ирландия

Путь B

Полуфиналы
Украина — Швеция
Польша — Албания
Финал
Украина/Швеция — Польша/Албания

Путь C

Полуфиналы
Турция — Румыния
Словакия — Косово
Финал
Словакия/Косово — Турция/Румыния

Путь D

Полуфиналы
Дания — Северная Македония
Чехия — Ирландия
Финал
Чехия/Ирландия — Дания/Северная Македония

Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31-го.

Ранее прошла жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026.

ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир

61

  • merniloskut

    За всех славян кроме хохлов!

    20.11.2025

  • Marty Friedman

    ватой ты себе дыры затыкаешь, а россиянам некогда, они разных скакунчиков херачат))

    20.11.2025

  • А где Субулька?

    Англия

    20.11.2025

  • А где Субулька?

    это единственная проблема для них, но на характере они справятся. словаки слабы уровнем, а косовары слабы духом против турок.

    20.11.2025

  • Jean4

    А как Швеция с последнего места в группе вообще попала в стыки?

    20.11.2025

  • Солёный

    Украина свои матчи в Польше проводит.

    20.11.2025

  • Фирсыч

    У кого рейтинг выше, тот и хозяин.

    20.11.2025

  • Вася Сидоров

    заткните свою помойную пасть. вас вообще никто не спрашивал.

    20.11.2025

  • Фирсыч

    Сам как думаешь?

    20.11.2025

  • Солёный

    А кто признал независимость Уэльса и Северной Ирландии?

    20.11.2025

  • Фирсыч

    Гордо откажутся!

    20.11.2025

  • Voorhees

    Почему одноматчевый формат? Несправедливо! Все хозяева заведомо фавориты!

    20.11.2025

  • True Timati

    Я за Ирландию! Хороши черти!

    20.11.2025

  • True Timati

    Со шведами. И прокатили итальяшек

    20.11.2025

  • gan75

    Да мы давно про тебя в курсе, мог и не признаваться. Хотя это ж предмет гордости у цэевропейцев...

    20.11.2025

  • shpura

    На сайте ФИФА была прямая трансляция.

    20.11.2025

  • gan75

    С чего это? Швеция - Албания более реальный вариант

    20.11.2025

  • Роман Морковкин

    Через Лигу Наций и отобрались. Этот турнир же и даёт дополнительный шанс, как бы страхует несколько мест в стыки, для проваливших отбор напрямую.

    20.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Италия, Украина, Косово, Дания.....делайте ставки....не пожалеете....всё уже предрешино.....:thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    20.11.2025

  • ёzhic8

    наверное, так и попали, через С так как А и В все закончились

    20.11.2025

  • Роман Морковкин

    Топотуша старого синьора любит.) :hugging:

    20.11.2025

  • Топотун

    Да. Не сеньора.

    20.11.2025

  • igorlvov

    Красивый выбор у хохлов! :))) Что, полуфинал, что финал! Проиграй - позор, выиграй без подачек на напожрать останешься! НИРВАНА! :))))))))

    20.11.2025

  • За спорт!

    Заинтриговал, где смотрел, хоть гляну?

    20.11.2025

  • Роман Морковкин

    Словаки и косовары вполне могут османам кровь попить. Жаль, что между собой играют, а не по очереди в полуфинале и в финале. И Турция, мне кажется, на ЧМ не поехала бы. И, кстати, в любом случае финал туркам в гостях играть, если играть.

    20.11.2025

  • Неврубант

    А с кем датчане договорились на Евро-2004?

    20.11.2025

  • Топотун

    Епнулся, Дилайла ?

    20.11.2025

  • Неврубант

    Было бы неплохо, если бы шведы и поляки снова бы отказались играть. Жаль, что ещё и чехи не попали к ним в квартет.

    20.11.2025

  • Неврубант

    Любишь старую синьору?

    20.11.2025

  • shpasic

    с закрытыми глазами)

    20.11.2025

  • dinela

    Кюрасао-чемпион!!!

    20.11.2025

  • Роман Морковкин

    Плюсани ка мне, Топотуша. Будь так добр.

    20.11.2025

  • Топотун

    Потому что ты и Вася тупые ватники!

    20.11.2025

  • За спорт!

    Ибо даже непопадание такой Италии не будет сенсацией.

    20.11.2025

  • Топотун

    Тебя жеребил Сам Спирт !

    20.11.2025

  • Топотун

    Причем свиньи-геи !

    20.11.2025

  • Роман Морковкин

    Удивляет тот факт, что кастрюли жеребились из первой корзины. Кто этим днищам рейтинг накручивает? Наплакали пойди опять? Но радует то, что справедливость, судя по всему, восторжествует. Шведы - пожалуй, худший вариант из четвёртой корзины. Сев. Ирландия слишком домашняя сборная, поэтому это был бы более проходимый вариант, чем шведы. Сев. Македония слабоваты, а румыны они есть румыны. Так что, самое оно - шведы. Ещё немаловажный нюансик состоит в том, что и кастрюли и пшеки в одном пути, так что хотя бы одни из них точно мимо мундиаля прокатятся. Жаль, что Албания в гостях играет, иначе, кто как, а я бы считал её фаворитом своего пути.

    20.11.2025

  • Nord Ostovsky

    Свиньи в чате

    20.11.2025

  • Yury Kuzubov

    Интересно Польша и Швеция будет с Украиной играть или как с Россией?

    20.11.2025

  • Chyka69

    Такой же вопрос...а почему не грузия например?

    20.11.2025

  • ёzhic8

    Швеция, занявшая последнее место в своей группе? Оригинально

    20.11.2025

  • Вася Сидоров

    а каким образов никакущая Швеция тут оказалась? Последнее место в группе, в Лиге Наций в С играли.

    20.11.2025

  • Топотун

    А вата с кем играть будет ?

    20.11.2025

  • ёzhic8

    Ямайка -Конго !! Вопрос - позволят ли мексиканцы привезти обеим командам свои колдовские причиндалы или же только позволят пользоваться тем, что есть на местном складе

    20.11.2025

  • А где Субулька?

    Италия и Турция на чм, а дальше есть варианты.

    20.11.2025

  • Gabbacore

    Государства, не признавшие независимость Косово Европа: Сербия, Россия, Испания, Словакия, Румыния, Греция, Кипр, Ватикан. Словакия не признала независимость Косово, как они играть -то будут?

    20.11.2025

  • Топотун

    Драть макароников во все щели !

    20.11.2025

  • hottie

    Дания в своей четверке точно суперфаворит. В остальных Италия вроде как тоже, но с ней такой уверенности нет ввиду ее истории в этих стыках. В остальных непонятно. Вроде Турция тоже выгоднее смотрится, но если потом играть финал группы в Словакии, то там хз. В пути Б Польша с большой долей вероятности в финал группы выйдет, но дальше тоже вопрос против кого. Если против Украины на нейтральном поле, то шансы примерно равны, если в Стокгольме, то шведы фавориты. Это правда все с учетом того, что указанные первыми страны играют дома. А то зная СЭ тут могут в случайном порядке написать матчи.

    20.11.2025

  • ёzhic8

    Италия, Польша, Турция, Дания

    20.11.2025

  • Топотун

    Прикольно, хохлы с поляками !

    20.11.2025

  • kolos249

    Укросвиньи будут играть в стыках со своими заклятыми друзьями - пшеками? Весёлая парочка - крыса против гадюки.

    20.11.2025

  • ... и это пройдет

    У меня почему-то так же 1 в 1. Даже не буду отдельно публиковать.

    20.11.2025

  • R-Vadim

    Согласен. Кроме группы D, возможен любой вариант. Ну вобщем посмотрим.

    20.11.2025

  • RobertH

    Путь А - Италия Путь В - Польша Путь С - Турция Путь D - Ирландия Интересны ваши варианты!

    20.11.2025

  • Max Pavlov

    Швеция и Турция вроде как без вопросов, а вот итальянцы если пролезут Ирландию, то на автобусном Уэльсе могут отлететь. Ну и пара Дания - Чехия тоже намечается, а тут равные соперники. В принципе, датчане пусть вылетают как скатавшие позорище договорное на Евро 2004.

    20.11.2025

  • DarYu

    :rofl::rofl::rofl:

    20.11.2025

  • За спорт!

    Сенсаций не будет.

    20.11.2025

  • echo2011

    Кажется,Италия-Украина-Турция-Дания.Хотя понятно,что ничего непонятно...

    20.11.2025

  • Ganimed

    Самка неплохая была на жребятне, я бы с ней сыграл в плей-офф, даже в гостях, оба матча:smile:

    20.11.2025

  • Diman_madridista

    Пожалели Гаттузо, отправили по самому простому пути его сборную. Хотя от Боснии они вполне могут отхватить, тем более в гостях (если конечно боснийцы пройдут дальше). Но еще четыре месяца впереди, правда

    20.11.2025

  • shpasic

    межконтинентальные и европейские стыковые матчи, наверное, будут интересей, чем сам ЧМ)

    20.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Чемпионат мира по футболу
    Читайте также
    Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
    Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
    Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
    Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
    В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
    Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
    Популярное видео
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
    Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя