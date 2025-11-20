Жеребьевка стыковых матчей отбора в Европе на чемпионат мира 2026 пройдет 20 ноября

Жеребьевка стыковых матчей отбора в Европе на чемпионат мира 2026 пройдет в четверг, 20 ноября. Церемония состоится в Цюрихе (Швейцария). Начало — в 15.00 по московскому времени.

Корзины участников стыковых матчей отбора в Европе на ЧМ-2026

В стыковых матчах сыграют 16 сборных, которых поделят на четыре корзины.

Первая корзина: Италия, Дания, Турция, Украина.

Вторая корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия.

Третья корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово.

Четвертая корзина: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия.

Команды проведут по два раунда — полуфиналы (26 марта 2026 года) и финалы (31 марта 2026 года). Победители каждой сетки получат право участвовать в финальной стадии чемпионата мира 2026.

Где смотреть жеребьевку

Жеребьевку стыковых матчей отбора в Европе на ЧМ-2026 в России покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начало трансляции — в 15.00 мск. Также смотреть церемонию можно на официальных сайтах ФИФА и УЕФА (fifa.com и uefa.com).