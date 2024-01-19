The Sun: финал чемпионата мира-2026 пройдет в Далласе

Финальный матч чемпионата мира по футболу в 2026 году пройдет на стадионе в Далласе (США), сообщает The Sun.

По данным источника, встреча пройдет на домашнем стадионе команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас». Максимальная вместимость арены — 105 тысяч зрителей. Стадион в Далласе за право принять финал чемпионата мира обошел арену в Нью-Джерси.

ESPN информирует, что расписание матчей ЧМ-2026 года будет представлено 4 февраля. В этот день ФИФА также официально объявит место проведения финала турнира. Также издание опровергает новость The Sun о том, что уже принято решение, что этот матч пройдет в Далласе.

Чемпионат мира 2026 года пройдет на территории США, Канады и Мексики. Финал состоится 19 июля.