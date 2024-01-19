Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 18:30

The Sun: финал чемпионата мира-2026 пройдет в Далласе

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Финальный матч чемпионата мира по футболу в 2026 году пройдет на стадионе в Далласе (США), сообщает The Sun.

По данным источника, встреча пройдет на домашнем стадионе команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас». Максимальная вместимость арены — 105 тысяч зрителей. Стадион в Далласе за право принять финал чемпионата мира обошел арену в Нью-Джерси.

ESPN информирует, что расписание матчей ЧМ-2026 года будет представлено 4 февраля. В этот день ФИФА также официально объявит место проведения финала турнира. Также издание опровергает новость The Sun о том, что уже принято решение, что этот матч пройдет в Далласе.

Чемпионат мира 2026 года пройдет на территории США, Канады и Мексики. Финал состоится 19 июля.

Источник: The Sun
Футбол
Чемпионат мира по футболу
0
Читайте также
Рублев победил Корду и вышел в четвертый круг Australian Open
Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Боец ВС РФ рассказал о смене тактики использования кассетных снарядов в ВСУ
Тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве
Пожар на нефтебазе под Брянском разгорелся до 1 тыс. кв. м
Британцы могут лишиться любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Валентин Иванов уже готовит судей к чемпионату мира 2026 года