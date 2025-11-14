Тухель: «Первый тайм с Сербией мне очень понравился»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над Сербией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Был сложный матч. Первый тайм мне очень понравился. После перерыва прессинг удавался нам уже не так хорошо. Иногда соперник выходил из глубокой обороны в контратаку. Поэтому четверке наших защитников пришлось постараться, чтобы уберечь ворота. Не все дается просто, но все хорошо», — цитирует официальный сайт УЕФА Тухеля.

Англия набрала 21 очко и лидирует в группе K. Англичане гарантировали себе выход на ЧМ-2026. Сербия (10 очков) лишилась шансов на попадание на мундиаль.