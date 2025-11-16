Сегодня, 14:15
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель попросил игроков команды постараться не получить красной карточки в матче отбора на ЧМ-2026 с Албанией.
«Пожалуйста, без красных карточек. В случае необходимости мы, конечно, можем позволить себе прихватить соперника за футболку, если он убегает в отрыв, но в случае сомнений будет разумнее этого не делать. Я не хочу заострять на этом внимание, потому что тогда над нами будет висеть давление. Обычно мы ничем не рискуем, но, если у кого-то есть выбор, не делайте этого», — приводит слова Тухеля Independent.
Матч между сборными Албании и Англии пройдет 16 ноября. Начало — в 20.00 по московскому времени.