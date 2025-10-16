Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
16 октября, 01:41

Томас Тухель проведет переговоры с Джудом Беллингемом

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, что поговорит с полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом по поводу ноябрьских матчей национальной команды.

«Буду ли я говорить с Беллингемом? Думаю, да, почему бы и нет? Конечно. Он топ-игрок, важный игрок. Я поговорю со многими парнями, и с теми, кто получает от меня сообщения, но не находится в тренировочном лагере, потому что необходимо поддерживать связь с другими игроками, а не только с теми, кто сейчас в команде», — цитирует Sky Sports Тухеля.

Также Тухель отметил, что не хочет зацикливаться на каком-либо одном игроке и считает, что СМИ чрезмерно зациклены на Беллингеме.

В октябре Беллингем не попал в состав сборной Англии, которая победила Уэльс и Латвию.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Томас Тухель
