Томас Тухель проведет переговоры с Джудом Беллингемом

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, что поговорит с полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом по поводу ноябрьских матчей национальной команды.

«Буду ли я говорить с Беллингемом? Думаю, да, почему бы и нет? Конечно. Он топ-игрок, важный игрок. Я поговорю со многими парнями, и с теми, кто получает от меня сообщения, но не находится в тренировочном лагере, потому что необходимо поддерживать связь с другими игроками, а не только с теми, кто сейчас в команде», — цитирует Sky Sports Тухеля.

Также Тухель отметил, что не хочет зацикливаться на каком-либо одном игроке и считает, что СМИ чрезмерно зациклены на Беллингеме.

В октябре Беллингем не попал в состав сборной Англии, которая победила Уэльс и Латвию.