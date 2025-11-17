Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026.
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

17 ноября, 23:45

Трамп: «Я поручил сделать все возможное, чтобы чемпионат мира 2026 года стал беспрецедентным успехом»

Сергей Ярошенко
Дональд Трамп.
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал о подготовке к чемпионату мира 2026 года.

«Я поручил своей администрации сделать все возможное, чтобы чемпионат мира 2026 года стал беспрецедентным успехом. Думаю, он станет величайшим. И мы уже ставим рекорды по продажам билетов», — цитирует Трампа РИА «Новости».

Кроме того, Трамп посоветовал тем, кто хочет посетить турнир, подаваться на визу сейчас, так как время ожидания для 80 процентов стран мира составляет 60 дней.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Дональд Трамп
