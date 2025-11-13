Трансляция отбора ЧМ-2026: расписание и где смотреть матчи 13 ноября

В отборочном турнире чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 13 ноября, состоятся восемь матчей. Свои игры в том числе проведут сборные Азербайджана и Армении, Норвегии, Англии и Сербии, а также Франции, Португалии и Италии.

«СЭ» публикует расписание игрового вечера. Начало — по московскому времени.

Расписание отбора ЧМ-2026 в Европе 13 ноября (четверг)

Где смотреть матчи отбора ЧМ-2026

Трансляции матчей отбора ЧМ-2026 в Европе ведет платформа «Okko» (по платной подписке). Результаты игр доступны в разделе ЧМ по футболу 2026 и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».