Трансляция отбора ЧМ-2026: расписание и где смотреть матчи 13 ноября

13 ноября, 17:00
В отборочном турнире чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 13 ноября, состоятся восемь матчей. Свои игры в том числе проведут сборные Азербайджана и Армении, Норвегии, Англии и Сербии, а также Франции, Португалии и Италии.
«СЭ» публикует расписание игрового вечера. Начало — по московскому времени.
Трансляции матчей отбора ЧМ-2026 в Европе ведет платформа «Okko» (по платной подписке). Результаты игр доступны в разделе ЧМ по футболу 2026 и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».