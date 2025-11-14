Тухель: «Крупные футбольные нации воспринимают участие в больших турнирах как должное»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что ведущие национальные команды воспринимают квалификацию на крупные турниры как нечто само собой разумеющееся.

«Я не думаю, что это особенность именно этой страны (Англии. — Прим. «СЭ»). Я считаю, что крупные футбольные нации воспринимают участие в больших турнирах как должное, до тех пор пока это не прекращается. Конечно, такое случается. Для меня очень важно, чтобы игроки получали поддержку в том, что они делают, и видели этому подтверждение — будь то видеоразбор или данные, — чтобы они чувствовали признание от тренера и болельщиков.

Трудолюбие и усилия, которые команда вкладывает в каждый матч, будь то товарищеская игра с Уэльсом или сегодняшний матч (с Сербией (2:0). — Прим. «СЭ»), который уже не влияет на квалификацию, — это выдающийся критерий и характеристика команды, и я очень-очень доволен этим.

Этого ждут все, включая и нас. Я тоже ожидаю от нас квалификации. Я требую этого от себя. Но когда тебе это удается, это могут воспринимать как норму — такова природа вещей», — цитирует немецкого тренера ESPN.

Сборная Англии гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира-2026 после победы над Латвией (5:0) в матче отборочного тура 14 октября 2025 года.