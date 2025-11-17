Тренер сборной Нигерии обвинил штаб ДР Конго в колдовстве: «Они творили какое-то вуду»

17 ноября, 15:20
Главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль заявил, что штаб национальной команды ДР Конго использовал колдовство во время серии пенальти.
Матч финала африканского отборочного турнира на чемпионат мира-2026 проходил 16 ноября. В основное время игра завершилась вничью. В серии пенальти точнее были конголезцы — 4:3. Во время исполнения 11-метровых Шелль устроил потасовку со штабом сборной ДР Конго.
«Во время серии пенальти этот парень из ДР Конго творил какое-то вуду, поэтому я на него разозлился», — цитирует тренера ESPN.
Сборная ДР Конго сыграет в межконтинентальных стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2026. Нигерия не выступит на турнире.
Ameola
Мэджик пипл, вуду пипл )))
17.11.2025
Nazarov Zakhar
неграм можно нести это мракобесие и дикость,беда,что примерно тоже несут русские зумеры)))
17.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Тео Бонгонда проткнул куклу в красно-синей футболке))))
17.11.2025
Vitalick
Теперь еще любое поражение можно будет списывать на колдовство, еще одна отмазка в копилочку :laughing:
17.11.2025
Дед33
На вуду надейся, но сам не плошай!
17.11.2025
TORO
Что мешало вам сделать то же самое?) Или их вуду оказалось сильнее вашего, клоун?)
17.11.2025
Артемон Доберманов
Дети-шалопаи...греки травили наших баскетболистов и ни х.я им не было за это
17.11.2025
Фирсыч
И чо? Вуду не допинг!
17.11.2025
Millwall82
Африка традионно в каменном. Это еще ерунда, некоторые практикуют каннибализм и пожирание хищниками своих врагов.
17.11.2025
Гена Самарцев
А мы точно в 21 веке живём?
17.11.2025