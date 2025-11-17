Видео
17 ноября, 15:20

Тренер сборной Нигерии обвинил штаб ДР Конго в колдовстве: «Они творили какое-то вуду»

Руслан Минаев

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль заявил, что штаб национальной команды ДР Конго использовал колдовство во время серии пенальти.

Матч финала африканского отборочного турнира на чемпионат мира-2026 проходил 16 ноября. В основное время игра завершилась вничью. В серии пенальти точнее были конголезцы — 4:3. Во время исполнения 11-метровых Шелль устроил потасовку со штабом сборной ДР Конго.

«Во время серии пенальти этот парень из ДР Конго творил какое-то вуду, поэтому я на него разозлился», — цитирует тренера ESPN.

Сборная ДР Конго сыграет в межконтинентальных стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2026. Нигерия не выступит на турнире.

10

  • Ameola

    Мэджик пипл, вуду пипл )))

    17.11.2025

  • Nazarov Zakhar

    неграм можно нести это мракобесие и дикость,беда,что примерно тоже несут русские зумеры)))

    17.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Тео Бонгонда проткнул куклу в красно-синей футболке))))

    17.11.2025

  • Vitalick

    Теперь еще любое поражение можно будет списывать на колдовство, еще одна отмазка в копилочку :laughing:

    17.11.2025

  • Дед33

    На вуду надейся, но сам не плошай!

    17.11.2025

  • TORO

    Что мешало вам сделать то же самое?) Или их вуду оказалось сильнее вашего, клоун?)

    17.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Дети-шалопаи...греки травили наших баскетболистов и ни х.я им не было за это

    17.11.2025

  • Фирсыч

    И чо? Вуду не допинг!

    17.11.2025

  • Millwall82

    Африка традионно в каменном. Это еще ерунда, некоторые практикуют каннибализм и пожирание хищниками своих врагов.

    17.11.2025

  • Гена Самарцев

    А мы точно в 21 веке живём?

    17.11.2025

    Чемпионат мира по футболу
    Сборная ДР Конго по футболу
    Сборная Нигерии по футболу
