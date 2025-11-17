Тренер сборной Нигерии обвинил штаб ДР Конго в колдовстве: «Они творили какое-то вуду»

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль заявил, что штаб национальной команды ДР Конго использовал колдовство во время серии пенальти.

Матч финала африканского отборочного турнира на чемпионат мира-2026 проходил 16 ноября. В основное время игра завершилась вничью. В серии пенальти точнее были конголезцы — 4:3. Во время исполнения 11-метровых Шелль устроил потасовку со штабом сборной ДР Конго.

«Во время серии пенальти этот парень из ДР Конго творил какое-то вуду, поэтому я на него разозлился», — цитирует тренера ESPN.

Сборная ДР Конго сыграет в межконтинентальных стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2026. Нигерия не выступит на турнире.