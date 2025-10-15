Тренера сборной Чехии Гашека уволили после поражения от Фарерских островов

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек покинул свой пост, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Чехии. 62-летний специалист возглавлял национальную команду с января 2024 года. 12 октября Чехия на выезде проиграла Фарерским островам (1:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. После 7 матчей команда с 13 очками занимает второе место в группе L, отставая от лидирующей Хорватии на три очка.

Симон Вирсаладзе Фареры лишают работы уже не первого большого специалиста ) 16.10.2025

hant64 В мире, а не в России. В России самые распространённые - Иванов или Смирнов, зависит от региона. Кузнецов и Попов - следующие по распространённости. 16.10.2025

Hellraiser В России самая популярная фамилия - это Кузнецов, аналог зарубежных Смит, Шмидт, Карлссон 16.10.2025

Hellraiser Этот Гашек больше запомнился в качестве игрока по ЧМ-1990, на котором сборная Чехословакии выступила в последний раз в истории. Дошли до 1/4, где уступили ФРГ 0:1 после пенальти Маттеуса. 16.10.2025

Diman_madridista Собрат по несчастью Черчесова, тоже пострадал из-за Фарерских островов 15.10.2025

hant64 Гашек - писатель, или Гашек-вратарь (который тварь русофобская). Или Гашеков в Чехии как Ивановых в России?:grin: 15.10.2025

Clever77 Бумеранг русофобам вернулся )) поделом всем Гашекам! 15.10.2025

resifi Чехия в последнее время деградировала до уровня футбольного дна! 15.10.2025

Candramelekh II Фареры там вообще разошлись в последнее время 15.10.2025