Тренера сборной Чехии Гашека уволили после поражения от Фарерских островов

15 октября, 20:31
Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек покинул свой пост, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Чехии.
62-летний специалист возглавлял национальную команду с января 2024 года.
12 октября Чехия на выезде проиграла Фарерским островам (1:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. После 7 матчей команда с 13 очками занимает второе место в группе L, отставая от лидирующей Хорватии на три очка.
Симон Вирсаладзе
Фареры лишают работы уже не первого большого специалиста )
16.10.2025
hant64
В мире, а не в России. В России самые распространённые - Иванов или Смирнов, зависит от региона. Кузнецов и Попов - следующие по распространённости.
16.10.2025
Hellraiser
В России самая популярная фамилия - это Кузнецов, аналог зарубежных Смит, Шмидт, Карлссон
16.10.2025
Hellraiser
Этот Гашек больше запомнился в качестве игрока по ЧМ-1990, на котором сборная Чехословакии выступила в последний раз в истории. Дошли до 1/4, где уступили ФРГ 0:1 после пенальти Маттеуса.
16.10.2025
.Точный счёт Матчей.
''Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей
15.10.2025
Diman_madridista
Собрат по несчастью Черчесова, тоже пострадал из-за Фарерских островов
15.10.2025
hant64
Гашек - писатель, или Гашек-вратарь (который тварь русофобская). Или Гашеков в Чехии как Ивановых в России?:grin:
15.10.2025
Clever77
Бумеранг русофобам вернулся )) поделом всем Гашекам!
15.10.2025
.Точный счёт Матчей.
;Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей
15.10.2025
resifi
Чехия в последнее время деградировала до уровня футбольного дна!
15.10.2025
Candramelekh II
Фареры там вообще разошлись в последнее время
15.10.2025
AlexCS4
Гашека? Ну и правильно, нечего было хоккейного вратаря брать тренером футбольной сборной!
15.10.2025