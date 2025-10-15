Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
15 октября, 20:31

Тренера сборной Чехии Гашека уволили после поражения от Фарерских островов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иван Гашек.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек покинул свой пост, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Чехии.

62-летний специалист возглавлял национальную команду с января 2024 года.

12 октября Чехия на выезде проиграла Фарерским островам (1:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. После 7 матчей команда с 13 очками занимает второе место в группе L, отставая от лидирующей Хорватии на три очка.

13

  • Симон Вирсаладзе

    Фареры лишают работы уже не первого большого специалиста )

    16.10.2025

  • hant64

    В мире, а не в России. В России самые распространённые - Иванов или Смирнов, зависит от региона. Кузнецов и Попов - следующие по распространённости.

    16.10.2025

  • Hellraiser

    В России самая популярная фамилия - это Кузнецов, аналог зарубежных Смит, Шмидт, Карлссон

    16.10.2025

  • Hellraiser

    Этот Гашек больше запомнился в качестве игрока по ЧМ-1990, на котором сборная Чехословакии выступила в последний раз в истории. Дошли до 1/4, где уступили ФРГ 0:1 после пенальти Маттеуса.

    16.10.2025

  • .Точный счёт Матчей.

    ''Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей

    15.10.2025

  • Diman_madridista

    Собрат по несчастью Черчесова, тоже пострадал из-за Фарерских островов

    15.10.2025

  • hant64

    Гашек - писатель, или Гашек-вратарь (который тварь русофобская). Или Гашеков в Чехии как Ивановых в России?:grin:

    15.10.2025

  • Clever77

    Бумеранг русофобам вернулся )) поделом всем Гашекам!

    15.10.2025

  • .Точный счёт Матчей.

    ;Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей

    15.10.2025

  • resifi

    Чехия в последнее время деградировала до уровня футбольного дна!

    15.10.2025

  • Candramelekh II

    Фареры там вообще разошлись в последнее время

    15.10.2025

  • AlexCS4

    Гашека? Ну и правильно, нечего было хоккейного вратаря брать тренером футбольной сборной!

    15.10.2025

    Футбол
    Сборная Чехии по футболу
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
