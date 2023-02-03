Трольо надеется, что Месси сыграет на ЧМ-2026

Экс-игрок сборной Аргентины Педро Трольо надеется, что победа на чемпионате мира-2018 придаст мотивации Лионелю Месси сыграть на мировом первенстве в 2026 году. В этом году аргентинцу исполнится 36 лет.

«Я думаю, что с титулом ЧМ-2018, мне кажется, у Месси будет гораздо больше мотивации сыграть на новом чемпионате мира, когда он будет более спокоен. Все согласятся со мной, что критика в отношении него иногда преувеличена. Особенно, когда говорили о важности трофеев с национальной командой, которая не выигрывала чемпионат мира», — цитирует TyC Sports Трольо.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 3 июня по 8 июля.