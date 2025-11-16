Видео
Сегодня, 14:15

Украина — Исландия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Украина и Исландия сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела

Сборные Украины и Исландии встретятся в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в воскресенье, 16 ноября. Игра состоится на «Стадионе Войска Польского» в Варшаве (Польша). Начало — в 20.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
16 ноября, 20:00. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Украина
Исландия

Следить за ключевыми событиями матча Украина — Исландия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче Украина победила Исландию со счетом 5:3.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Исландии по футболу
Сборная Украины по футболу
