Сборные Уругвая и Эквадора встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Уругвая и Эквадора встретятся в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке в ночь на среду, 16 октября. Игра пройдет на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, стартовый свисток прозвучит в 2.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до игры и также пройдет онлайн на сайте matchtv.ru.

С основными событиями игры Уругвай — Эквадор можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В первом круге во встречи этих соперников победил Эквадор — 2:1. После девяти туров уругвайцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы с 15 очками, а эквадорцы находятся на пятом месте с 12 очками.