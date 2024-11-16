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Уругвай — Колумбия: смотреть матч отборочного турнира чемпионата мира

Сборные Уругвая и Колумбии сыграют матч отборочного турнира ЧМ-2026
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Сборные Уругвая и Колумбии проводят матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на субботу, 16 ноября. Игру принимает стадион «Сентенарио» в городе Монтевидео. Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.

Трансляция матча Уругвай — Колумбия доступна в телеэфире и онлайн — смотреть игру можно на канале и сайте «Матч ТВ». Начало — в 02.55 16 ноября.

Ключевые события и результат игры Уругвай — Колумбия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
16 нояб, 03:00. Centenario (Монтевидео)
Уругвай
Колумбия

В 10 турах южноамериканского отборочного цикла ЧМ-2026 Уругвай набрал 16 очков, а Колумбия — 19. Обе команды входят в топ-5 и претендуют на путевки в финальный турнир.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут три страны — США, Канада и Мексика. Число финалистов было увеличено с 32 до 48 команд.

Сборная Колумбии по футболу
Сборная Уругвая по футболу

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