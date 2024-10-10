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Сегодня, 15:00

Узбекистан — Иран: смотреть матч отбора чемпионата мира в Азии онлайн

Узбекистан и Иран сыграют в матче отборочного турнира ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборные Узбекистана и Ирана встретятся в отборочном турнире чемпионата мира-2026 в четверг, 10 октября. Игра состоится на стадионе «Миллий» в Ташкенте (Узбекистан), начало — в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча Узбекистан — Иран доступна на телеканале «Старт» (по подписке), прямой эфир стартует в 16.50 мск.

Ключевые события и результат игры можно отслеживать в нашем матч-центре.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
10 окт, 17:00. ()
Узбекистан
0:0
Иран

Узбекистан и Иран на этой стадии отборочного турнира ЧМ-2026 в Азии выступают в одной группе с ОАЭ, КНДР, Катаром и Киргизией. Соперники делят первое место, набрав по 6 очков в двух матчах.

Сборная Ирана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу

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