Узбекистан и Иран сыграют в матче отборочного турнира ЧМ-2026

Сборные Узбекистана и Ирана встретятся в отборочном турнире чемпионата мира-2026 в четверг, 10 октября. Игра состоится на стадионе «Миллий» в Ташкенте (Узбекистан), начало — в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча Узбекистан — Иран доступна на телеканале «Старт» (по подписке), прямой эфир стартует в 16.50 мск.

Ключевые события и результат игры можно отслеживать в нашем матч-центре.

Узбекистан и Иран на этой стадии отборочного турнира ЧМ-2026 в Азии выступают в одной группе с ОАЭ, КНДР, Катаром и Киргизией. Соперники делят первое место, набрав по 6 очков в двух матчах.