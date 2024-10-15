Узбекистан победил ОАЭ в квалификации чемпионата мира

Сборная Узбекистана дома обыграла ОАЭ в групповом турнире азиатской квалификации чемпионата мира-2026.

Матч проходил в Ташкенте и завершился со счетом 1:0. Гол на 76-й минуте с пенальти забил Отабек Шукуров.

ОАЭ с 65-й играли вдесятером после удаления Абдуллы Хамада. Форвард ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отыграл 90 минут.

В параллельной встрече Киргизия дома обыграла Северную Корею — 1:0.

Узбекистан лидирует в группе A с 10 очками, Иран с 7 очками на второй строчке, Катар (1 матч в запасе) и ОАЭ набрали по 4 очка.