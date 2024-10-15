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Сегодня, 19:26

Узбекистан победил ОАЭ в квалификации чемпионата мира

Руслан Минаев
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Сборная Узбекистана дома обыграла ОАЭ в групповом турнире азиатской квалификации чемпионата мира-2026.

Матч проходил в Ташкенте и завершился со счетом 1:0. Гол на 76-й минуте с пенальти забил Отабек Шукуров.

ОАЭ с 65-й играли вдесятером после удаления Абдуллы Хамада. Форвард ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отыграл 90 минут.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
15 окт, 17:00. ()
Узбекистан
1:0
ОАЭ

В параллельной встрече Киргизия дома обыграла Северную Корею — 1:0.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
15 окт, 17:00. ()
Киргизия
1:0
КНДР

Узбекистан лидирует в группе A с 10 очками, Иран с 7 очками на второй строчке, Катар (1 матч в запасе) и ОАЭ набрали по 4 очка.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Киргизии по футболу
Сборная КНДР по футболу
Сборная ОАЭ по футболу
Сборная Узбекистана по футболу

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