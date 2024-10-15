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Сегодня, 15:15

Узбекистан — ОАЭ: смотреть трансляцию матча отбора чемпионата мира онлайн

Узбекистан и ОАЭ сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборная Узбекистана примет сборную ОАЭ в отборочном турнире чемпионата мира во вторник, 15 октября. Матч пройдет на стадионе «Бунедкор» в Ташкенте (Узбекистан), начало — в 17.00 по московскому времени.

Транслировать игру в прямом эфире будет канал «Старт» (по платной подписке). Старт эфира — в 16.50 мск.

Результат и ключевые события игры Узбекистан — ОАЭ доступны в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
15 окт, 17:00. ()
Узбекистан
ОАЭ

Узбекистан и ОАЭ на этой стадии отбора ЧМ-2026 в Азии играют в одной группе с Ираном, Катаром, КНДР и Киргизией. После 3 туров Узбекистан лидирует с 7 очками, у ОАЭ — 4 очка и третье место.

Сборная ОАЭ по футболу
Сборная Узбекистана по футболу

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