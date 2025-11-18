Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Сегодня, 12:07

В Госдуме РФ ждут наказаний для украинских болельщиков: «Почему УЕФА до сих молчит? РФС должен требовать справедливого наказания!»

Дарик Агаларов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на вывешенные политические баннеры против России со стороны украинских болельщиков.

«УЕФА обязан принять меры. Это очевидная провокация на стадионе официального матча. Почему УЕФА до сих молчит? РФС должен активно заявить свою позицию, опротестовать и требовать наказания для сборной Украины и ее болельщиков. Политические лозунги запрещены регламентом проведения соревнований. Очевидно, это сделано по поручению властей Киева. РФС должен требовать справедливого наказания!» — сказал Свищев «СЭ».

16 ноября сборная Украины в Варшаве обыграла Исландию (2:0). Это обеспечило ей выход в стыковые матчи за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира-2026. Среди болельщиков на трибунах были замечены политические баннеры, направленные против России.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Украины по футболу
Дмитрий Свищев
