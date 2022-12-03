В Испании подтвердили инсайд о возможной смене формата чемпионата мира в 2026 году

Организаторы чемпионата мира-2026 и Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривают новый формат розыгрыша турнира, утверждает Marca.

НА ЧМ-2026, который пройдет в Канаде, Мексике и США должны выступить 48 команд. Они могут быть разбиты на 12 групп по четыре коллектива в каждой. Первые две лучшие команды, а также восемь лучших, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф.

Ранее издание The Guardian писало, что в Дохе прошли неофициальные переговоры о преимуществах 12 групп по четыре команды вместо 16 по три.

Пока данный вопрос находится только в стадии обсуждения и никаких принципиальных решений принято не было.