В матче между КНДР и Катаром делали паузу из-за тайфуна, который повлиял на отмену игры сборной России

Сегодня, 20:22
Матч 2-го тура третьего этапа квалификации чемпионата мира-2026 между сборными КНДР и Катара (2:2) приостанавливали из-за супертайфуна «Яга».
В игре сделали паузу на 20 минут из-за сильного дождя. В итоге командам удалось вернуться на поле и доиграть встречу.
7 сентября во вьетнамском Ханое должен был пройти товарищеский матч сборных России и Таиланда, но в итоге игру отменили из-за непогоды. Местные метеорологи считают тайфун сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.