В Мексике к ЧМ-2026 сдадут два новых терминала столичного аэропорта

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о том, что крупные инфраструктурные проекты, связанные с чемпионатом мира-2026, будут реализованы к началу турнира в июне следующего года, сообщает AP.

В число проектов входит реконструкция двух терминалов международного аэропорта Мехико и строительство железнодорожной линии, которая соединит столицу с ним.

Федеральное правительство инвестирует в эти проекты 9 миллиардов песо (около 489 миллионов долларов США).

В Мексике пройдут 13 матчей чемпионата мира-2026, пять из которых состоятся в столице. Остальные восемь игр примут Гвадалахара и Монтеррей.