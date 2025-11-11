11 ноября, 02:36
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о том, что крупные инфраструктурные проекты, связанные с чемпионатом мира-2026, будут реализованы к началу турнира в июне следующего года, сообщает AP.
В число проектов входит реконструкция двух терминалов международного аэропорта Мехико и строительство железнодорожной линии, которая соединит столицу с ним.
Федеральное правительство инвестирует в эти проекты 9 миллиардов песо (около 489 миллионов долларов США).
В Мексике пройдут 13 матчей чемпионата мира-2026, пять из которых состоятся в столице. Остальные восемь игр примут Гвадалахара и Монтеррей.
Saiga-спринтер
Самый лучший Мундиаль прошел в Мексике в 1970 году. Открытие на Ацтеке матч Мексика - СССР 0:0. Великолепный Бышовец СССР-Бельгия 4:1. И ляп Кавазашвили и Шестернева при голе Эспарраго в матче четвертьфинала СССР - Уругвай 0:1. Это был первый чемпионат мира по футболу, который показали по Центральному телевидению, после налаживания спутниковой системы "Орбита" в 1969 году, с вещанием во многих областных центрах на территории СССР.
