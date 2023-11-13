Вальверде: «Я никогда не смогу остановить Месси»

Полузащитник «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде в преддверии матча с Аргентиной заявил, что не знает, как остановить форварда Лионеля Месси.

«Я не знаю, как остановить Месси, я никогда не смогу это сделать, он один из лучших игроков в мире», — приводит Goal слова Вальверде.

Также он высказался о нападающем уругвайской команды Луисе Суаресе.

«С самого начала Суарес делился со мной советами, необходимыми для достижения успеха в сборной. Он кумир Уругвая», — добавил футболист.

Матч между сборными Уругвая и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 пройдет 17 ноября.