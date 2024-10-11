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Сегодня, 02:34

Сборная Аргентины с Месси в составе не смогла обыграть Венесуэлу

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Сборные Венесуэлы и Аргентины сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:1.

Защитник аргентинцев Николас Отаменди на 13-й минуте открыл счет. Венесуэльцы отыгрались в начале второго тайма благодаря голу экс-форварда «Рубина» и «Зенита» Саломона Рондона.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вернулся в команду. Он пропустил сентябрьские матчи против Чили (3:0) и Колумбии (1:2) из-за травмы.

Аргентина с 19 очками лидирует в турнирной таблице отбора в Южной Америке. Венесуэла обошла Бразилию и поднялась на 6-ю строчку.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
11 окт, 00:00. Estadio Monumental de Maturin (Матурин)
Венесуэла
1:1
Аргентина
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Венесуэлы по футболу

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