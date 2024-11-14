Сборные Венесуэлы и Бразилии проводят матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь с 14 на 15 ноября. Игру принимает стадион «Монументаль» в городе Матурин. Начало встречи — в 0.00 15 ноября по московскому времени.

Трансляцию матча Венесуэла — Бразилия можно смотреть в телеэфире и онлайн — на канале и сайте «Матч ТВ». Начало — в 23.55 14 ноября.

Ключевые событие и результат игры Венесэула — Бразилия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В южноамериканском отборочном турнире ЧМ-2026 принимают участие десять сборных. После 10 туров этого цикла Бразилия с 16 очками (5 побед, 1 ничья, 4 поражения) делит 3-е место с Уругваем и Эквадором. Венесуэла набрала 11 очков и расположилась на 8-й строчке.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут три страны — США, Канада и Мексика. Число участников финального турнира было увеличено с 32 до 48 команд.