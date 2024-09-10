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10 сентября, 23:45

Венесуэла — Уругвай: смотреть трансляцию матча отбора чемпионата мира

Трансляция матча Венесуэла — Уругвай начнется в 0.50
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Венесуэла и Уругвай встретятся в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира в ночь на среду, 11 сентября. Игра начнется в 1.00 по московскому времени.

Ключевые события матча Венесуэла — Уругвай будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире встречу покажут каналы холдинга «Матч». Начало трансляции на «Матч! Футбол 1» — в 0.50, на «Матч ТВ» — в 1.30. Также матчи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
11 сент, 01:00. Estadio Monumental de Maturin (Матурин)
Венесуэла
Уругвай

После 7-ми туров сборная Венесуэлы находится на пятом месте с девятью очками, а Уругвай — на втором (14 баллов).

В отборочном цикле принимают участие 10 южноамериканских команд. Шесть сборных попадут на ЧМ напрямую, еще одна команда отправится в стыковые матчи.

Футбол
Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная Уругвая по футболу

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