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Рафинья — о ничьей Бразилии с Венесуэлой: «Когда мы не побеждаем, я ухожу с поля расстроенным»

Алина Савинова
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Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья остался разочарован результатом матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Венесуэлы.

Игра прошла 15 ноября на стадионе «Монументаль де Матурин» в Матурине и завершилась ничьей (1:1).

«Для меня самое важное — это победа команды, а когда мы не побеждаем, я ухожу с поля расстроенным. Мы могли бы выиграть эту игру, матч был сложным, у них очень качественная команда, но порой происходят вещи, которые усложняют игру», — заявил Рафинья.

При этом он отметил, что команда заработала важное очко в гостевой игре.

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор спорит с&nbsp;венесуэльцами Джоном Арамбуру и&nbsp;Уилкером Анхелем. Винисиус ругался и оставил Бразилию без победы смазанным пенальти, а Месси теперь проиграл со сборной

Сборная Бразилии набрала 17 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. 20 ноября бразильцы дома сыграют против Уругвая.

Источник: ge.globo.com
Футбол
Сборная Бразилии по футболу

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