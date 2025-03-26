Винисиус: «Сборной Бразилии нужно все переосмыслить. Я не хочу проиграть чемпионат мира еще раз»

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор после разгромного поражения от Аргентины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 (1:4) заявил, что его национальной команде нужно внести изменения в игру.

«Нам нужно все переосмыслить. Сегодня мы зашли в раздевалку, и нам не о чем было говорить. Нужно немного подумать о том, что мы делали на поле. Мы играли очень плохо, а Аргентина показала отличную игру перед своими болельщиками. Нам необходимы изменения. Я участвовал в чемпионате мира и проиграл его. Я не хочу проиграть еще раз», — приводит As слова Винисиуса.

Аргентинцы набрали 31 очко и уже гарантировали себе выход в финальную стадию ЧМ-2026. Бразильцы с 21 очком занимают 4-е место в турнирной таблице.