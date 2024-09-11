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Сегодня, 13:28

Винисиус: «Я не всегда буду забивать голы. Это не так просто, как кажется»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал поражение в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против Парагвая (0:1).

«Я не всегда буду забивать голы, это не так просто, как кажется. В Европе футбол быстрее, чем здесь, качество полей выше. Нужно адаптироваться, чтобы побеждать. Прошу прощения у болельщиков», — написал Винисиус в соцсетях.

Форвард продлил серию без голов и результативных передач за сборную до 3 матчей. Всего на счету 24-летнего нападающего 5 голов и 5 передач в 35 встречах за национальную команду.

Парагвайцы набрали 9 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице. Бразильцы идут на 5-й строчке — 10 очков.

Винисиус Жуниор
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Парагвая по футболу

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