Хайкин: «Если сборная Норвегии считает, что я могу помочь им на ЧМ-2026, то это было бы здорово»

Вратрь «Буде-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал возможное выступление за сборную Норвегии на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Если сборная Норвегии считает, что я могу помочь им, а я думаю, что могу, тогда это было бы здорово. У сборной Норвегии фантастический состав, столько класса на каждой позиции. Это было бы честью», — цитирует Хайкина NRK.

У 30-летнего футболиста есть три гражданства: Израиля, России и Великобритании. Ранее сообщалось, что Хайкин намерен также получить норвежское гржданство.

Хайкин с 2019 по 2022 год выступал за «Буде-Глимт». После окончания контракта с норвежским клубом вратарь присоединился к «Бристолю», за который не сыграл ни одного матча, и в 2023-м вернулся в команду из Буде. Вместе с «Буде-Глимт» он четыре раза выигрывал чемпионат Норвегии.