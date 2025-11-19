Хайкин: «Если сборная Норвегии считает, что я могу помочь им на ЧМ-2026, то это было бы здорово»

Сегодня, 12:06
Вратрь «Буде-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал возможное выступление за сборную Норвегии на чемпионате мира по футболу 2026 года.
«Если сборная Норвегии считает, что я могу помочь им, а я думаю, что могу, тогда это было бы здорово. У сборной Норвегии фантастический состав, столько класса на каждой позиции. Это было бы честью», — цитирует Хайкина NRK.
У 30-летнего футболиста есть три гражданства: Израиля, России и Великобритании. Ранее сообщалось, что Хайкин намерен также получить норвежское гржданство.
Хайкин с 2019 по 2022 год выступал за «Буде-Глимт». После окончания контракта с норвежским клубом вратарь присоединился к «Бристолю», за который не сыграл ни одного матча, и в 2023-м вернулся в команду из Буде. Вместе с «Буде-Глимт» он четыре раза выигрывал чемпионат Норвегии.
TORO
Давай, Никитос, действуй! Названивай каждый день Сольбаккену, продвигай себя! Он едет в такси, а в роли таксиста ты! Он глянул в окно, а ты уже там - "Здравствуйте!" Даже, если окно на 25-м этаже... Он в туалет, а ты уже там - протягиваешь ему бумагу!)
19.11.2025
shpasic
Никита, может, лучше попробовать получить паспорт Кюрасао?
19.11.2025