Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Сегодня, 12:06

Хайкин: «Если сборная Норвегии считает, что я могу помочь им на ЧМ-2026, то это было бы здорово»

Сергей Ярошенко

Вратрь «Буде-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал возможное выступление за сборную Норвегии на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Если сборная Норвегии считает, что я могу помочь им, а я думаю, что могу, тогда это было бы здорово. У сборной Норвегии фантастический состав, столько класса на каждой позиции. Это было бы честью», — цитирует Хайкина NRK.

У 30-летнего футболиста есть три гражданства: Израиля, России и Великобритании. Ранее сообщалось, что Хайкин намерен также получить норвежское гржданство.

Хайкин с 2019 по 2022 год выступал за «Буде-Глимт». После окончания контракта с норвежским клубом вратарь присоединился к «Бристолю», за который не сыграл ни одного матча, и в 2023-м вернулся в команду из Буде. Вместе с «Буде-Глимт» он четыре раза выигрывал чемпионат Норвегии.

Никита Хайкин.Хайкин отказал сборной России ради Норвегии — видимо, поедет с ней на ЧМ-2026. Верный выбор?

2

  • TORO

    Давай, Никитос, действуй! Названивай каждый день Сольбаккену, продвигай себя! Он едет в такси, а в роли таксиста ты! Он глянул в окно, а ты уже там - "Здравствуйте!" Даже, если окно на 25-м этаже... Он в туалет, а ты уже там - протягиваешь ему бумагу!)

    19.11.2025

  • shpasic

    Никита, может, лучше попробовать получить паспорт Кюрасао?

    19.11.2025

    Никита Хайкин
    Никита Хайкин
    Футбол
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Норвегии по футболу
