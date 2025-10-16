Доннарумма: «У меня нет сомнений, что Италия попадет на ЧМ-2026»

16 октября, 15:52
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал о ходе отборочного турнира чемпионата мира-2026.
«Пропуск чемпионата мира в третий раз не повторится. Этого не может быть. В итоге эта сборная попадет на ближайший чемпионат мира. У меня нет сомнений. Уроки прошлого имеют смысл, если вы их усвоите. Мы не будем никого недооценивать, мы ни к кому не будем относиться легкомысленно; в этом не было бы смысла. И, кроме того, в этой группе все уважают друг друга. Мы будем готовы, когда придет время решающих матчей», — цитирует 26-летнего итальянца La Gazzetta dello Sport.
Сборная Италии, набрав в шести матчах 15 очков, занимает второе место в таблице группы I отборочного турнира ЧМ-2026. Лидирует Норвегия (18 очков). 13 ноября итальянцы сыграют в гостях с Молдавией.
Доннарумма новый Джани Родари.
16.10.2025
Докатилась,потому что хозяева топ-команд приглашают легионеров,а итальянцы играют, в лучшем случаи в середниках,а в худшем,вообще в слабых командах.
16.10.2025
Кариока_двойка.
Докатились, ИТАЛИЯ думает попадет или нет на чм. Да Баджо, Дельпьеро, Буффон и вся та компания даже не думали о таком позоре никогда. А эти реально туда не попадают. Странно то, чо чемпионат-то у них сильный, а сборная совсем скатилась до середняков.
16.10.2025