Доннарумма: «У меня нет сомнений, что Италия попадет на ЧМ-2026»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал о ходе отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Пропуск чемпионата мира в третий раз не повторится. Этого не может быть. В итоге эта сборная попадет на ближайший чемпионат мира. У меня нет сомнений. Уроки прошлого имеют смысл, если вы их усвоите. Мы не будем никого недооценивать, мы ни к кому не будем относиться легкомысленно; в этом не было бы смысла. И, кроме того, в этой группе все уважают друг друга. Мы будем готовы, когда придет время решающих матчей», — цитирует 26-летнего итальянца La Gazzetta dello Sport.

Сборная Италии, набрав в шести матчах 15 очков, занимает второе место в таблице группы I отборочного турнира ЧМ-2026. Лидирует Норвегия (18 очков). 13 ноября итальянцы сыграют в гостях с Молдавией.