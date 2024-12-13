Walla: сборная Норвегии может бойкотировать матчи с Израилем в связи с конфликтом в секторе Газа

Сборная Норвегии может бойкотировать матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2026 против сборной Израиля. Об этом сообщает портал Walla.

13 декабря прошла жеребьевка турнира, по итогам которой израильтяне попали в одну группу с норвежцами. По информации источника, в свете вооруженного конфликта в секторе Газа с участием Израиля в Норвегии стали появляться призывы к бойкоту очных встреч команд.

Информацию также прокомментировал главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен.

«Я не знаю, стоит ли нам опасаться этого матча. Однако ясно, что будут многочисленные обсуждения по самому факту его проведения. Так оно и должно быть», — сказал тренер.

Помимо Израиля и Норвегии в группе I также сыграют национальные команды Эстонии, Молдавии и проигравший в паре плей-офф Лиги наций Германия — Италия.

Эли Швидлер