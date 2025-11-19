Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 06:04

Сборная Кюрасао с Диком Адвокатом вышла на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Кэндзи Горре (справа) атакует ворота сборной Ямайки.
Фото Reuters

Сборные Кюрасао и Ямайки сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 0:0. Игра прошла на стадионе «Парк Индепенденс» в Кингстоне.

Главный тренер гостей Дик Адвокат пропустил встречу по семейным обстоятельствам. Командой руководил в этой встрече помощники Дин Горре и Кор Пот.

Хозяева в концовке встречи остались в меньшинстве, так как Джонатан Расселл за 6 минут получил две желтые карточки.

Сборная Кюрасао с 12 очками стала первой в группе В и вышла на ЧМ-2026. Ямайцы заняли вторую строчку — 11 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа B.
19 ноября, 04:00. ()
Ямайка
0:0
Кюрасао
ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа B.
19 ноября, 04:00. ()
Тринидад и Тобаго
2:1
Бермуды

В группе А Панама разгромила Сальвадор (3:0) и заняла первое место в группе А, набрав 12 очков. Суринам проиграл Гватемале (1:3) и стал вторым — 9 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа A.
19 ноября, 04:00. ()
Панама
3:0
Сальвадор
ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа A.
19 ноября, 04:00. ()
Гватемала
3:1
Суринам

В группе С сборная Гаити переиграла Никарагуа (2:0) и вышла на чемпионат мира-2026 — 11 очков. Гондурас сыграл вничью с Коста-Рикой (0:0) и занял 2-ю строчку.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа C.
19 ноября, 04:00. ()
Гаити
2:0
Никарагуа
ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа C.
19 ноября, 04:00. ()
Коста-Рика
0:0
Гондурас
Дик Адвокат.«Семья важнее футбола»: Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао — и это перед решающей игрой отбора на ЧМ-2026

60

  • оппонент

    А потом ещё нашим в товарищеском-контрольном матче четыре штуки положили.

    19.11.2025

  • Marty Friedman

    о, поклонница Задорнова...диагноз, однако...

    19.11.2025

  • НВ

    в 1988 году закончил, мальчик:stuck_out_tongue_winking_eye:

    19.11.2025

  • esilch

    Не вижу ничего негативного, что на ЧМ выходят в том числе экзотические страны. Ключевое "в том числе", так как их выход никак не означает, что они занимают место каких-либо грандов. Гранды все будут, никого от болельщика не урезали. А что создается общемировой фон, в том числе экзотических статистов - ну так это фон, яркие краски, запуск. А в плов выйдут уже достойные и развитые. И для финала ЧМ не так уж и важно, отобрались финалисты только из числа достойнейших или отобрались они из числа тех же достойнейших плюс колоритной экзотики.

    19.11.2025

  • Иванова Кира

    Хиддинк тоже любил рулить издалека, ставя задачу Бородюку)) Главное не мешать играть, чтобы команда выигрывала)) Это модно сейчас , по удалёнке!:rofl:

    19.11.2025

  • True Timati

    Впервые услышал о сброной этой страны, когда её тренировал мой любимый футболист - Патрик Клюйверт. С тех пор голландцы прикипели к этой маленькой стране. Команда заслужила участие на ЧМ своей игрой. Да этому посбособствовало увеличение числа участников. Старый формат мне нравился больше

    19.11.2025

  • Иванова Кира

    Без Адвоката легко, но Антибиотик по любому нужен))

    19.11.2025

  • Иванова Кира

    Ещё добавь, при чём тут Дивеев)) Рада что такие как ты есть))Ну тупые))

    19.11.2025

  • Иванова Кира

    Марти Пидерман заглохни, и гриф гитары засунь сам знаешь куда. Ждала, кто доипется до Гаити-Таити, не удивлена, что это ты, чмо мегадетовское))

    19.11.2025

  • andyk82

    Сразу чувствуется рука Мэтра. А то некоторым тренеришкам цельную Бельгию давали- да что толку

    19.11.2025

  • ion

    Ваш комментарий прямо-таки магнит для хохлов сайта)))

    19.11.2025

  • andyk82

    Да, все лавры нашим Адвокату и Кор Поту

    19.11.2025

  • andyk82

    ох, путаешь с Попрыгунчиком. В школе, небось учишься?

    19.11.2025

  • Gordon

    Это здорово, конечно, но только для Кюрасао. Долбанутые ФИФА с УЕФой ради бабок настолько раздули турниры, что теперь туда кто только не попадёт.

    19.11.2025

  • andyk82

    Я бы хохлов отцепил. Ну не нужны они там

    19.11.2025

  • Jean4

    Деградация турнира. А хотят еще кол-во команд участниц увеличить. Ну вот какой интерес для нейтрального зрителя может вызвать игра Кюрасао - Испания? А про условный матч Кюрасао - Узбекистан я вообще молчу.

    19.11.2025

  • Marty Friedman

    там про Таити...географ глобус пропил...))

    19.11.2025

  • Кот-матрос

    Кюрасао! Это же остров из "пиратки" Город Потерянныых Кораблей, круто!:joy::joy::joy:

    19.11.2025

  • KlimA

    они попали в стыки через лигу наций

    19.11.2025

  • KlimA

    Теперь понятно почему наши на Гренадах, Кубах и Гондурасах тренируются..изучают тактику и стратегию новых футбольных топчиков..

    19.11.2025

  • НВ

    как с Адвокатом вышла? он же уехал по семейным обстоятельствам. следуя вашему мышлению, надо было написать: "в отсутствие Адвоката, сборная Кюрасао вышла на ЧМ, так нужен ли этой команде Адвокат" :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    19.11.2025

  • Diman_madridista

    Хорошего в этом конечно немного, но лучше Гаити с Кюрасао, чем унылые и безликие Чехия, Румыния, Украина или Ирландия с Уэльсом

    19.11.2025

  • Иванова Кира

    Гаити, Гаити! Не были мы ни в каких Гаити! Дивеева и здесь неплохо кормят!)):fries::hamburger::hotdog::beer:

    19.11.2025

  • cермЯга

    Красава Кюрасао!

    19.11.2025

  • Иванова Кира

    Кюрасао (нид. Cura?ao) — ароматный ликёр, вырабатываемый из винного спирта с добавлением высушенной апельсиновой корки, мускатного ореха, гвоздики и корицы. Может быть оранжевым, голубым, зеленоватым либо бесцветным. Родина этого напитка — остров Кюрасао, входивший в состав голландских островов Вест-Индии (в Карибском море). Содержание спирта 24—35 % об. Существует много видов Кюрасао: белый Кюрасао (White Cura?ao), зелёный Кюрасао (Green Cura?ao), оранжевый Кюрасао (Orange Cura?ao), голубой Кюрасао (Blue Cura?ao). Ликёр Блю-Кюрасао часто добавляют в коктейли — например, «Голубые Гавайи» со светлым ромом, кокосовым молоком и ананасовым соком. Голубые ели, голубые пили)) Ну, за Адвоката!)):tropical_drink::tropical_drink:

    19.11.2025

  • Иванова Кира

    Сегодня солнце зашло за тучи Сегодня волны бьют так больно Я видела, как умирала надежда Ямайки Моя душа плачет Зачем ты стучишь в мои барабаны?:drum: Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поёшь мою песню? Мне и так больно!:dancer: Какая боль, какая боль Кюросао—Ямайка — 0:0 Какая боль, какая боль Кюросао—Ямайка — 0:0

    19.11.2025

  • Hellraiser

    Кюрасао рекорд поставили, как самая маленькая страна по численности населения на чемпионате мира. Зато, такие гиганты по населению, как Китай, Индия, Индонезия, Нигерия, Пакистан - мимо.

    19.11.2025

  • Иван

    это приговор всем реформам по увеличению команд на ЧМ. докатились

    19.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    А чё они себе позволяют, эти Фиджи?!!

    19.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    Кошмар! И ни слова про нашего Шамарчика Николсона! Как он там на своей Ямайке, горемыка?!! Покушал?!!

    19.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    И красивейший в мире фиорд Мильфорсаун

    19.11.2025

  • Evgeny Kubyshkin

    Ну тут во-первых вопрос к Чеферинуи УЕФА. Эти квоты опубликовали лет 8 назад. И выбить из 16 новых путевок только три - это надо было постараться. Примерно за 16 путевок Европа боролась на Евро-1996-2012 и это были очень сложные отборы. Как по мне норма от УЕФА 18-20 команд. Минус две путевки от Азии(там вообще отбор странный получился, сразу с двумя групповыми этапами которые можно было проиграть), минус одна путевка от Конкакаф(если бы не три страны-хозяйки можно было бы и минус две). И в интерконтинентальном плове можно было разыграть одну путевку а не две. Зато 16 оставшихся сборных УЕФА спокойно поделились бы на 8 пар и разыграли путевку в нормальном двухматчевом противостоянии.

    19.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Молодцы кюрасайские физкультурники!

    19.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Сильный тренер может многое.Поздравления.

    19.11.2025

  • freak

    Заслуженно!

    19.11.2025

  • the gathering !

    оне деньги считают за трансляции, а не о зрелищности на груповом этапе думают

    19.11.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Так это же замечательно!

    19.11.2025

  • Excalibur

    Россиянам нужно сидеть и не пукать по поводу всего, что происходит за границей. Радовались санкциям? Продолжайте и дальше, пока весь мир в очередной раз будет на празднике мирового футбола.

    19.11.2025

  • _Mike N_

    и только Россия чужая на этом празднике футбола !

    19.11.2025

  • Дуремар сельпошный

    Аргентина Саудовской Аравии прое...любить как-то умудрилась

    19.11.2025

  • Дуремар сельпошный

    Ага, над Коста-Рикой тоже все ржали. А они в 14 году группу с Уругваем, Италией и Англией выиграли и плоффе шороху навели.

    19.11.2025

  • Андрей

    Забавно будет, если при этом на чемпионат мира не попадут турки, итальянцы, шведы, поляки, датчане, чехи в результате стыковых игр.

    19.11.2025

  • Zlobny

    таблицы бы хоть в соответствующем разделе сайта удосужились-таки разместить что ли...

    19.11.2025

  • Yura Ivanov

    Интересно, какому идиоту приходит всё время идея о расширении? Раньше было 24 команды и было отлично.Иначе зачем отбор проводить, играли бы ЧМ сразу,всей толпой

    19.11.2025

  • Фирсыч

    Ничего удивительного. Выиграли и оказались. Причём выиграли круговой турнир, а не один матч случайно.

    19.11.2025

  • Оскара Тому Харди

    Господи, какой идиотизм! Кюросао на чемпионате мира... что дальше, Лихтенштейн?

    19.11.2025

  • Фирсыч

    И чо? Они честно выиграли.

    19.11.2025

  • Фирсыч

    Не вдует. Дай бог парочку забьёт...

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Он там не был

    19.11.2025

  • olegolegov3

    Зато побьются рекорды по забитым голам, бомбардирам и тд.

    19.11.2025

  • Топотун

    Какие у тебя претензии к Фиджи и Кюрасао?

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Мы не заслужили никакого чемпионата

    19.11.2025

  • mr.objectivity

    И опять будут Фиджи, и порт Кюрасао, и ещё черта в ступе и бог знает что... А футболисты - до лучших дней

    19.11.2025

  • Dron56

    Если серьезно то ЧМ стали еще более слабыми турнирами, как могут такие ,, сильные,, команды играть на таком турнире ? Например Аргентина вдует им по 10-15 голов ! Интересные будут матчи однако. Куда этот Мир катится ?

    19.11.2025

  • Dron56

    Почему Мы с ними еще несыграли ? Нужно их пригласить или Карпин разгрома испугается ?

    19.11.2025

  • ValeraK

    Хороший топовый тренер!

    19.11.2025

  • Stary

    В сборную России дедушку!

    19.11.2025

  • olegolegov3

    удивительно, как, Кюрасао и Гаити там оказались. 3 страны из Конкакаф организаторы, самые сильнее. И весь шлак благодаря этому едет на ЧМ..

    19.11.2025

  • olegolegov3

    Гаити, Кюрасао. ЧМ который мы заслужили. На следующий ещё узнаем о существовании пары стран. Ну и Фареры ждём скоро)

    19.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Сборная Гаити по футболу
    Сборная Гватемалы по футболу
    Сборная Гондураса по футболу
    Сборная Коста-Рики по футболу
    Сборная Кюрасао по футболу
    Сборная Никарагуа по футболу
    Сборная Панамы по футболу
    Сборная Сальвадора по футболу
    Сборная Тринидада и Тобаго по футболу
    Сборная Ямайки по футболу
    Читайте также
    Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
    В США указали на осведомленность Запада о коррупционных схемах на Украине
    Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
    Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
    WSJ сообщила о планах министра армии США встретиться с представителями РФ
    Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
    Популярное видео
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя