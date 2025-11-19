Сборная Кюрасао с Диком Адвокатом вышла на ЧМ-2026

Сборные Кюрасао и Ямайки сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 0:0. Игра прошла на стадионе «Парк Индепенденс» в Кингстоне. Главный тренер гостей Дик Адвокат пропустил встречу по семейным обстоятельствам. Командой руководил в этой встрече помощники Дин Горре и Кор Пот. Хозяева в концовке встречи остались в меньшинстве, так как Джонатан Расселл за 6 минут получил две желтые карточки. Сборная Кюрасао с 12 очками стала первой в группе В и вышла на ЧМ-2026. Ямайцы заняли вторую строчку — 11 очков. ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа B.

19 ноября, 04:00. () В группе А Панама разгромила Сальвадор (3:0) и заняла первое место в группе А, набрав 12 очков. Суринам проиграл Гватемале (1:3) и стал вторым — 9 очков. ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа A.

19 ноября, 04:00. () В группе С сборная Гаити переиграла Никарагуа (2:0) и вышла на чемпионат мира-2026 — 11 очков. Гондурас сыграл вничью с Коста-Рикой (0:0) и занял 2-ю строчку. ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа C.

19 ноября, 04:00. () «Семья важнее футбола»: Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао — и это перед решающей игрой отбора на ЧМ-2026

