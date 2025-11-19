Андерсен — о поражении от Шотландии: «Нас наказали. Иногда остается только снять шляпу»

Защитник сборной Дании Йоахим Андерсен прокомментировал поражение от Шотландии (2:4) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«После красной карточки стало очень тяжело. Мы проигрываем, возвращаемся в игру, а потом совершаем мелкие, глупые ошибки. Гол при счете 3:2 вообще не должен был состояться. Не знаю, что сказать, кроме того, что я очень разочарован. С первым голом сложно что-либо поделать. Нас наказали. Иногда остается только снять шляпу», — цитирует официальный сайт УЕФА Андерсена.

Шотландия набрала 13 очков и с первого места в группе С вышла на чемпионат мира-2026. Дания заняла второе место и сыграет в стыках.