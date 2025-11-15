Гвардиол: «Приятно забить гол и отпраздновать его с командой»

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол прокомментировал победу над Фарерскими островами (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Я защитник, поэтому, конечно, приятно забить гол и отпраздновать его с партнерами по команде. Хотя, честно говоря, всегда предпочту не пропустить и сохранить ворота в неприкосновенности, чем забить самому», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиола.

Хорватия набрала 19 очков и гарантировала выход на ЧМ-2026. Фарерские острова с 12 очками занимают третье место в группе.