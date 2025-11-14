Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026.
14 ноября, 04:36

Нагельсманн ждет от сборной Люксембурга атакующей игры

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча против Люксембурга в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

«Полагаю, что в этот раз Люксембург постарается сыграть с чуть большим акцентом на атаку. Не думаю, что сейчас они станут так же сильно отступать назад, как это было в прошлом матче, когда им 70 минут пришлось играть в меньшинстве», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Матч Люксембург — Германия пройдет в пятницу, 14 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
