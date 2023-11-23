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Сегодня, 10:52

Защитник Аргентины Ромеро: «Бразильцы в очередной раз порочат футбол»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро поделился эмоциями после выездной победы над командой Бразилии (1:0) в матче южноамериканского отбора чемпионата мира-2026.

«Боже мой, какая у нас команда! Как не почувствовать себя причастным к этому потрясающему коллективу? Мы продолжаем писать историю. Печально, что бразильцы в очередной раз порочат футбол. На «Маракане» всегда происходит одно и то же», — написал Ромеро на своей странице в Twitter.

Во время матча между Бразилией и Аргентиной двое болельщиков пострадали в ходе столкновения с полицией. Беспорядки случились на стадионе «Маракана». Капитан сборной Аргентины Лионель Месси увел команду в раздевалку после беспорядков на трибунах.

Инциденты матча Бразилия&nbsp;&mdash; Аргентина. «Почему мы трусы?» Месси увел Аргентину после избиения фанатов в Бразилии, но потом одержал историческую победу

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Сборная Бразилии по футболу
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