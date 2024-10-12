Защитник сборной США Рим назвал тренировку при Почеттино самой длинной за 14 лет

Сегодня, 01:03
Защитник сборной США Тим Рим поделился впечатлениями от первой тренировки под руководством нового главного тренера Маурисио Почеттино.
«Сегодня мы провели на поле два часа. Это, наверное, самая длинная тренировка, которая у меня была за 14 лет в составе национальной команды», — сказал Рим в интервью YouTube-каналу PLAYER/MANAGER.
52-летний аргентинец стал главным тренером сборной США в сентябре, подписав двухлетний контракт. Он будет готовить национальную команду к домашнему чемпионату мира-2026.