Защитник сборной США Рим назвал тренировку при Почеттино самой длинной за 14 лет

Защитник сборной США Тим Рим поделился впечатлениями от первой тренировки под руководством нового главного тренера Маурисио Почеттино.

«Сегодня мы провели на поле два часа. Это, наверное, самая длинная тренировка, которая у меня была за 14 лет в составе национальной команды», — сказал Рим в интервью YouTube-каналу PLAYER/MANAGER.

52-летний аргентинец стал главным тренером сборной США в сентябре, подписав двухлетний контракт. Он будет готовить национальную команду к домашнему чемпионату мира-2026.