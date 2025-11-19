«Зенит» поздравил Адвоката с выходом сборной Кюрасао на чемпионат мира

Сегодня, 11:30
«Зенит» поздравила главного тренера сборной Кюрасао Дика Адвоката с выходом на чемпионат мира 2026 года.
«Сборная Кюрасао под руководством бывшего тренера «Зенита» Дика Адвоката творит историю — команда впервые вышла на чемпионат мира! Шесть матчей, 12 очков, переое место в группе. Поздравляем и желаем удачи на ЧМ-2026», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.
Нидерландский специалист возглавлял петербуржцев с 2006 по 2009 год, под его руководством «Зенит» стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
Кюрасао стала самой маленькой страной, вышедшея на мировое первентсво. Население острова составляет около 150 тысяч человек. Ранее самой малонаселенной страной в истории, которая играла в финальной части чемпионата мира, была Исландия (334 тысяч человек).
Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.
Фирсыч
Они что? Случайно попали? Заняли первое место в групповом турнире, а не в стыке. Конфедерация у них не слабее африканской или азиатской. Будете вспоминать свой прогноз, когда они у кого-нибудь выиграют или сыграют в ничью.
19.11.2025
Adminni
Ну не знаю какой это праздник, наблюдая как "насилуют" твою сборную... а судя по уровню, там в каждом матче минимум 5 будет влетать. Радоваться, что проиграли не 10-0? Сомнительный праздник
19.11.2025
Ботокс007
Поздравили? А теперь готовьтесь к международному товарищескому матчу с ХАМАСом.
19.11.2025
TORO
Зато они там будут, и для всей страны это будет праздник!
19.11.2025
shpasic
Сёмин уже тряхнул в Ростове)
19.11.2025
Adminni
представляю сколько им будет влетать на ЧМ :robot:
19.11.2025
Marty Friedman
эх, зря тогда Дика из сборной уволили. По сути из-за одного неудачного матча с греками...
19.11.2025
Док
Здоровья талантливому специалисту, удачи и новых побед! P.S. Хронически скулящим "во что превратили чемпионат мира" замечу: чемпионат мира, это не чемпионат сильнейших сборных, а чемпионат сильнейших сборных конфедераций. Так было всегда, таков принцип ФИФА, а результаты типа 9:0, 7:0 или 10:1 тоже бывали всегда, даже когда в финале участвовало 16 команд.
19.11.2025
ValeraK
Тоже присоединяюсь к поздравлениям! Думал, Дик давно уже на пенсии. Тренер-то классный, несмотря ни на что. Юрий Семин призадумался, а не тряхнуть ли..))
19.11.2025