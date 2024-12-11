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Жеребьевка отбора чемпионата мира в Европе: дата и время проведения церемонии

Жеребьевка отбора чемпионата мира пройдет в Цюрихе 13 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Кубок чемпионов мира по футболу.
Фото Getty Images
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Жеребьевка отборочного турнира европейской квалификации на чемпионат мира-2026 пройдет в пятницу, 13 декабря. Церемония состоится в Цюрихе (Швейцария) в дистанционном режиме — без присутствия делегаций стран-участников и журналистов. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Национальные команды 54 из 55 стран-ассоциаций УЕФА до процедуры жеребьевки европейского отбора ЧМ-2026 были разделены на пять корзин. В число участников не входит Россия.

28 ноября ФИФА представила окончательную информацию о жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года для европейских сборных. Среди 54 команд, поделенных на пять корзин, не оказалось России.

В России следить за трансляцией жеребьевки можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Также посмотреть церемонию можно на сайтах FIFA.com и UEFA.com.

Чемпионат мира пройдет в США (Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл), Канаде (Торонто, Ванкувер) и Мексике (Гвадалахара, Мехико, Монтеррей) с 11 июня по 19 июля 2026 года. В финальном турнире впервые в истории примут участие 48 команд.

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Чемпионат мира по футболу
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