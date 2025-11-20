Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Сегодня, 14:30

Жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе: онлайн-трансляция

Okko покажет жеребьевку стыковых матчей отбора в Европе на ЧМ-2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Жеребьевка стыковых матчей отбора в Европе на чемпионат мира 2026 пройдет в четверг, 20 ноября. Церемония состоится в Цюрихе (Швейцария). Начало трансляции — в 15.00 по московскому времени.

Жеребьевку в России покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также смотреть церемонию можно на официальных сайтах ФИФА и УЕФА (fifa.com и uefa.com).

Национальные сборные сыграют по ондому матчу в двух раундах — полуфиналы (26 марта 2026 года) и финалы (31 марта 2026 года). Победители каждой сетки получат право участвовать в финальной стадии чемпионата мира 2026.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе стартовал 21 марта 2025-го и завершится 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

