Ротен: «У Шерки высокий уровень, но если он играет только ради развлечения публики, то это не сулит ничего хорошего»

Сегодня, 05:33
Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен раскритиковал полузащитника национальной команды Райана Шерки за пас рабоной в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Украины (4:0).
«Все согласны, что у него высокий уровень, но если после третьего выхода на поле он играет только ради развлечения публики, выставляя команду на посмешище, и его отношение к игре не безупречно, то это не сулит ему ничего хорошего в будущем!» — приводит RMC Sport слова Ротена.
22-летний француз сыграл за национальную команду 3 матча, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.