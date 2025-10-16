Жиру: «Надеюсь, Мбаппе побьет мой рекорд по голам в сборной на ближайшем чемпионате мира»

Нападающий «Лилля» Оливье Жиру прокомментировал то, что форвард «Реала» Килиан Мбаппе может побить его рекорд по голам за сборную Франции.

«Я хотел бы, чтобы Мбаппе обогнал меня на следующем чемпионате мира. Ему исполнится 27 лет, так что если на протяжении 5-6 лет он будет проводить по 10-12 матчей за сезон, то сможет достичь почти сотни голов, я на это надеюсь. Надеюсь, что Килиан обойдет меня через несколько месяцев, но не слишком скоро», — приводит слова футболиста в L'Equipe.

10 октября в матче отборчного турнира чемпионата мира-2026 против Азербайджана (3:0) Мбаппе забил свой 53-й мяч за национальную команду. Чтобы побить рекорд Жиру (57), ему осталось 5 голов.