Журова считает поведение украинских футбольных болельщиков нацистским

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен жестко пресечь поведение украинских болельщиков.

«Призывать превратить город в руины — это нацистское поведение, — цитирует Журову ТАСС. — УЕФА должен обратить на это внимание и жестко пресечь. К тому же, это имеет признаки экстремизма, поскольку есть определенные призывы. К матчу все это отношения не имеет, явно высказывается враждебная позиция».

16 ноября сборная Украины в Варшаве обыграла Исландию (2:0). Это обеспечило ей выход в стыковые матчи за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира. Среди болельщиков на трибунах были замечены политические баннеры, направленные против России.