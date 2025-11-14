Армения и Сербия мимо стыков, Мбаппе вывел Францию на чемпионат мира, Италии нужно обыграть Норвегию со счетом 9:0

Обзор состоявшихся в четверг матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе. Ирландия вернулась в игру ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

13 ноября, 20:00. Republican Stadium after Vazgen Sargsyan (Ереван) Для Армении в этой игре решалось все, и на матч в Ереване вышел квартет имеющих отношение к России футболистов — Тикнизян, Севикян, Сергей Мурадян и получивший капитанскую повязку Сперцян. А вот дебют футболиста ЦСКА Бандикяна пока отложен в силу высокой ответственности и важности результата. Добиться его, правда, не удалось, и все решила подача Собослаи на выигравшего борьбу в воздухе Варгу. Правда, развить успех венграм не удавалось. Мурадян около пустого угла опередил Собослаи. Потом Тот послал мяч в сантиметрах от штанги, и такая расточительность едва не стоила гостям победы. На их счастье Тикнизяну чуть-чуть не хватило точности, а за мгновение до финального свистка после паса Серобяна из площади ворот не смог нанести акцентированный удар Элоян. Заключительный тур для потерявшей шансы на попадание в стыки Армении превращается в формальность. ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

13 ноября, 22:45. Aviva Stadium (Дублин) Португалия в Дублине забрала мяч и чувствовала себя по-хозяйски, однако ирландцы с каждой минутой огрызались все острее и открыли счет после углового, который был заработан в результате ошибки Диогу Кошты. Скейлс из района дальней штанги головой выполнил скидку в площадь ворот, а там всех опередил Пэрротт. В общем, гости давили — хозяева забивали. Эта нехитрая формула сработала и в концовке первого тайма, когда после обмена голевыми моментами (Огбене попал в штангу, а Келлехер спас после атаки Витиньи) Пэрротт оформил дубль. Форвард АЗ поразил ближний угол, пробив из-под Рубена Невеша. Роналду получил прямую красную карточку против Ирландии. Теперь рискует пропустить старт ЧМ Португалия шесть лет не оказывалась в ситуации, когда она за первый тайм пропускала два безответных мяча. Только это оказалось мелочью в сравнении с первым в составе сборной удалением Криштиану Роналду, который после похода арбитра к монитору отправился в раздевалку за удар соперника локтем. Команда Роберто Мартинеса во втором туре подряд упустила возможность гарантировать себе первое место. Оформлять пропуск в Америку предстоит без своего капитана в домашней игре с Арменией, где за счет хорошей разности мячей может хватить и ничьей. Ирландии же для попадания в стыки нужен еще один подвиг по расписанию — гостевая победа над Венгрией. Исландии хватит ничьей ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

13 ноября, 20:00. Bakcell Arena (8 KM stadium) (Баку) Уволив Фернанду Сантуша, Азербайджан под началом ранее работавшего с молодежной сборной Айхана Аббасова серьезно потрепал нервы украинцам и лишил их двух очков (1:1, 1:2). Однако с другим претендентом на попадание в стыки, несмотря на старание, повторить номер не получилось. Исландия открыла счет, когда соперник ошибся с офсайдной ловушкой, и Гюдмюндссон после паса Йоханессона оказался с глазу на глаз с вратарем. Удвоил же перевес островитян бывший защитник «Ростова» Ингасон, который отличился при розыгрыше стандарта и замкнул подачу Гудмундссона. Азербайджан не может выиграть уже полтора года, тогда как исландцы, выполнив задачу минимум, ждали новостей из Парижа. ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

13 ноября, 22:45. Parc des Princes (Париж) Сергей Ребров явно держал в уме заключительный тур, поначалу оставив на скамейке группу ключевых игроков. Франция же никак не могла взломать оборону соперника, хотя уже к середине первого тайма по ударам вела 8-0. А самой опасной в итоге оказалась атака Барколя с дальней дистанции незадолго до перерыва. Забить же «Трехцветным» удалось с пенальти, который назначили за наступ на ногу Олисе. Мбаппе исполнил паненку и продлил сразу две серии. Во-первых, это был шестнадцатый подряд реализованный Францией 11-метровый. Во-вторых, Килиан отличился в шестом подряд матче за национальную команду, и таких серий не фиксировалось со времен Жана-Пьера Папена (1990-1991). Судя по тому, как после этого складывалась игра, второй гол был делом времени. Отличный момент упустил ожививший игру полузащитник «Монако» Аклиуш. В штангу попал Экитике. Сработала же работа в прессинге, которая увенчалась пасом Канте на уложившего мяч в угол Олисе. А отличившийся на добивании Мбаппе мог оформить хет-трик, но ограничился голевым пасом на Экитике. Впрочем, и без того вошел в историю — Килиан преодолел отметку в 400 голов за карьеру и сделал это быстрее всех в истории — в 26 лет. Франция в рекордный — шестнадцатый раз подряд — успешно прошла отбор на крупные турниры, а Исландию для сохранения второй строчки в таблице в матче с Украиной теперь устроит ничья. Холанн идет на рекорд ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

13 ноября, 20:00. Ullevaal (Осло) Норвегия приучила к тому, что в Осло обычно сразу сминает своих соперников. Даже Италия получила три гола к перерыву. Однако эстонцы, которым в первом круге удалось прилично потрепать скандинавам нервы (лидер выиграла всего лишь 1:0), перекрыли все пути к своим воротам. Все-таки не просто так в советские времена в Прибалтике делали автобусы. Футбольная версия данного вида транспорта создала проблемы даже Холанну, а травмированный мастер оригинальных решений Эдегор грустил на трибуне. Но всем стало веселее после перерыва, когда вместо отмычки хозяева использовали лом — навесили на голову вбившему мяч в сетку Серлоту. Спустя две минуты он же классно пробил в падении после заброса Рюэрсона, а затем пришло время Холанна. К финальному свистку личный счет Эрлинга в отборочном турнире вырос до 14 голов, и ему осталось всего два точных удара до повторения рекорда Левандовски. Падет ли достижение поляка — вот главная интрига заключительного тура! Никто же в здравом уме не верит, что Италия выиграет в воскресенье со счетом 9:0?! Но формально только через три дня Столе Сольбаккена можно будет официально поздравить с первым попаданием на ЧМ после 1998 года, когда главный тренер сам играл за норвежскую сборную. ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

13 ноября, 22:45. Zimbru (Кишинев) Италия в Кишиневе тоже не смогла забить до перерыва, а Кожухарь периодически творил чудеса. Когда же голкипер допустил единственную ошибку на выходе, молдавскую команду простил промахнувшийся из центра штрафной Манчини. «Скуадра адзурра» с каждой минутой приближалась к тому, чтобы устроить досрочный праздник в Норвегии. Причем Молдавии, которая в этом цикле пережила кошмарные 1:11 в Осло, не помешала даже вынужденная перестройка обороны из-за травмы спартаковца Рябчука. Но все же в концовке команда Дженнаро Гаттузо избавила себя от насмешек, воспользовавшись неудачным выносом соперника. Мяч вернули к углу штрафной, и Димарко вырезал подачу на эффектно пробившего в падении головой Манчини. А точку — и тоже ударом со «второго этажа» — поставил Пио Эспозито. Матч с Норвегией станет для итальянцев репетицией так не любимых ими стыков. Сербского чуда не случилось ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

13 ноября, 22:45. Wembley (Лондон) ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

13 ноября, 22:45. Nou Estadi а Encamp (Энкамп) Первый матч Велько Пауновича на посту главного тренера Сербии складывался совсем не так, как хотелось бы гостям. Во-первых, они пропустили после стандарта, когда О'Райли пробил с подбора, а отскок оказался в пользу Сака. Во-вторых, травму получил Илич, которого пришлось экстренно менять на сына Деяна Станковича — Александара. Наконец, редкий шанс забить благодаря оригинальному розыгрышу штрафного был упущен, так как Пикфорд не позволил отличиться Костичу. Тем временем Албания с нолем ударов в створ не смогла забить Андорре в первом тайме, а при подаче углового на выручку хозяевам пришла перекладина. Но ничего не смогло их спасти, когда вышедший на замену Узуни выкатил мяч под удар Аслани. Албания прорвалась в стыки, а последние надежды Сербии умерли, когда из отличной позиции с лета направил мяч рядом с верхним углом Самарджич. Урок точности ему в концовке дал Эзе, который и забил красиво, и довел соотношение мячей Англии в отборочном цикле до 20:0. У команды Томаса Тухеля просто не было конкурентов.

Muslim Galeev Вся Армения Пашинаном встала на колени ) 15.11.2025

Muslim Galeev Укродрочеры вечно вопят что сборная Украины сильнее России ) 15.11.2025

Muslim Galeev Вив ля Франц! Французы вы лучшие я вас обожаю! У укродрочеров сайта траур ) Робин с хутора Лох Слей ходит обгаженный ) Венгры и ирландцы тоже молодцы ! 15.11.2025

Dymanomashina Подрывами укрофашипердаков удовлетворен!):hugging: 15.11.2025

Инсайды 100% !! +Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти) 14.11.2025

Saiga-спринтер Свой грёбанный лохотрон засунь себе и своим хозяевам в задний проход .. по прямому предназначению. 14.11.2025

Инсайды 100% !! -Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти) 14.11.2025

gan75 Поражает Норвегия. К темам о футбольная/не футбольная страна. Казалось бы, ну какой там футбол, а вот... 14.11.2025

Dymanomashina А я где-то сказал, что французы плохие?! Скрин, ссылку - в студию. А если нет - то шизофашизд мне оппонирует. Хотя вам не впервой бездоказательно фуфло метать. Даже ники говорящие: "фрик", "Ботокс007".)):joy: 14.11.2025

Dymanomashina На украинском, пожалуйста! Или в окоп! за Бандеру и Зелебобу - рраз, два! 14.11.2025

Dymanomashina Короче, ты фашист и любишь все фашистско, как и все украинцы на форуме СЭ. Понятно. А батальон Азов любишь? Татуху руническую сделал уже себе, как у них, S и S?! Как всгда, поди, на карем глазе? По другому же у вас, нейросифилитиков, фантазии не работают)):sweat_smile: 14.11.2025

Dymanomashina Не хлебало, а "паляныцябало"! Говори на родном языке, как смеешь ты использовать "язык агрессора"?! Или ты стыдишься своей незалежности?! Не стесняйся, это естественно для потомственного нейросифилитика с IQ78) 14.11.2025

freak Французы уже хорошие?) быстро же шизофашисты умеют переобуваться))) 14.11.2025

Ботокс007 ======= Почему не на мойве разговариваешь========= Мойвой ты боярышник заедаешь, падаль. 14.11.2025

Dymanomashina Ты забыл сказать, точнее, прокукарекать: "А еще у нас есть Макдональдс!"))) А еще тебе, а не ему, приходится притворяться русским и писать на форумах сайтов из чужой страны, как все в ней плохо). Так кто - крепотной-то?!....Как же прекрасны взорванные укропердаки) 14.11.2025

Излучение Гаврилова-Черенкова Не надо про Марадону так. Диего Армандо - настоящий индеец был по духу)) 14.11.2025

h r Прогнозы фyтбольных матчей infostavki.ru 14.11.2025

Упёртый русский Все у него плохо, бандерлог. Все видят, какой он на самом деле клоун, когда его разделывают из матча в матч. Скоро на лавку - к Сафонову. Будут рядом сидеть... 14.11.2025

Pol Pol 9 - 0 ?! Ну пусть попробуют ! Хотя ... а я ведь помнью, я был не пяный ! Как Ипания купила, Мальту кажется и купила. видать с потрохами ... им тогда нужна была разница, то ли 11, то ли 12 ..... и ничего и была ... разница ! Ну ... Норвегия, не Мальта и времена, нынче не те, так что эскузи ... отсосссимо синьёри ! А в стычару, пусть им приснится жопа ! Почему ? А патамушта .... Никогда я не лбюбил, ни футбол гишпанский, ни макаронный, ни бартугальскай ..... они мне всегда были противны, в своём стремлении выпросить, обмануть, надуть ... синонимов много, выбирай любой. Ведь Марадона .... тот же испанец, ёпт ... тока печать другая ! Ну не могут они ... без ентиво, это уже в жилах ! Не смотря на то, что игрок , просто Великий, а вот выходки .... без этого, видимо уже никак ! 14.11.2025

ArtTim Автор даже не в курсе ,что микроавтобус и автобус, это разное.) 14.11.2025

Ботокс007 Нет, генерала Власова. Русских, воевавших за гитлеровцев в РОА. А еще - дружеский пакт Молотова-Риббентропа. Люблю город Казань, где русские учили фашистских танкистов. Люблю Липецк, где русские натаскивали гитлеровских асов, потом бомбивших советские города. Люблю Брест, где был совместный братский парад немецких нацистов и русских. 14.11.2025

Ботокс007 Забарный играет в лучшем клубе Европы. Все у него хорошо. А ты всю жизнь прозябаешь в жопе, холуй. И так будет вечно. Потому что ты - изгой и крепостное генетическое чмо. 14.11.2025

Упёртый русский Как там Илюша Забарный поживает? Любит бандерлога темненький Мбаппе из матча в матч. В Киеве деклассировал, теперь - в Париже. Не, не видать ПСЖ трофеев в ЕК с такой защитой. Сафону надо срочно валить оттуда: трофеи закончились с приходом Забарного... 14.11.2025

Упёртый русский Бандеру любишь? 14.11.2025

Ботокс007 Dymanomashina====Тебе как в 2 года влили в хлебало боярышник, так ты до сих пор и не просыхаешь, тупорылый. Купи себе новую балалайку, обезьяна. 14.11.2025

blue-white! Армяшам даже русские армяне не помогли. А в советское время у них был очень симпатичный ереванский Арарат. После развала СССР армянский футбол так и не встал с колен... 14.11.2025

gan75 *Родина там, где жопа в тепле*(с) 14.11.2025

Dymanomashina Подожди, а ты тогда кто?? Против России и Сербии, но за свинобандерцев?! Беги давай, рабочий день начинается, нужно российским бабушкам звонить с "уникальным предложением от банка". Хрюченина сама себя не заработает и не сьест... 14.11.2025

Dymanomashina Какие они тебе "братушки"?! Тебе братушки - Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф! А еще Алоизыч с Муссолини.. 14.11.2025

Dymanomashina Так свиньи все на украине, и одна из них - ты. Сколько тебе лет, "воспитатель"?!) 14.11.2025

Dymanomashina Нет, кал - это ты. Причем ботоксный. Брысь с российского портала! Почему не на мойве разговариваешь, а на "языке агрессора"?! Быстро адрес дал - сейчас ТЦК за тобой выедет!. Борьбу он, видите, тут продолжаеет))... 14.11.2025

Diman_madridista Италия избавила себя от насмешек?! Да ну нафик, вчера все ржали над недотренером-дебилом и его командой. Забить никакущей Молдове на 88-й минуте - это как раз повод для смеха 14.11.2025

Ботокс007 Братушки-сербы - нафик с пляжа! Зачем вам мундиаль? Приезжайте лучше за бабло играть с позором российского футбола. У него денег, как у дурака фантиков. 14.11.2025

Ботокс007 Кал - это сборная россии с великим тренером во главе. А Украина еще продолжает борьбу. Андестенд, чмо? 14.11.2025

Ботокс007 Тебя, ублюдок, свиньи воспитывали. Хором. 14.11.2025

Voorhees Да ладно вам! Выбрали парни Армению, так пусть и позорятся за Армению. Впрочем, и с карпинской Россией дела были бы у них не лучше. 14.11.2025

Ботокс007 Колос249 - это местная фашистская мразь. 14.11.2025

Zwolle Альтернатива, я так понимаю, играть не имеющие значения выставочные матчи? 14.11.2025

Voorhees А что, он Сербию возглавит? Не думаю... 14.11.2025

Dymanomashina Тот же вопрос и к Тикнизяну, и к остальным "натурализованным" в сборную Армению. Как говорится, "отец - не тот, кто сунул, а кто человеком воспитал". То же самое, видимо, и с Родиной)... 14.11.2025

Dymanomashina Самое приятное - смотреть, как шикарные французы одолели кал)) 14.11.2025

Stranger in the Night Ну, и, Сперцян - оно того стоило? Шило на мыло, да еще и с постоянными влетами... чуть ли не от всех. 14.11.2025

Saiga-спринтер Чем "даже наша сборная" отличается от Океании? Тем, что Океания играет, а "даже наша сборная" балду гоняет. 14.11.2025

Stranger in the Night Мы говорим - стыки на ЧМ, подразумеваем - Италия.. Мы говорим - Италия. подразумеваем - стыки на ЧМ! )) 14.11.2025

andyk82 Посмотрим на Станковича? 14.11.2025

andyk82 16 все же мало. С другой стороны отбор от Океании-это просто ужас. Даже наша сборная играет товарняки сейчас в разы тяжелей 14.11.2025

Артур Дент а что? укросвиней только путиноиды не любят? остальные их под хвостик целовать должны? 14.11.2025

Saiga-спринтер Статейка в нынешней некогда спортивной газетенки. В СССР это была прибалтика, как территрия. Сейчас три страны. И впихивать Эстонию якобы в производители автобусов - то больше, чем глупое дилетантство. 14.11.2025

Гена Борисов Да Франс как подобает прошла. Молодцы !!! А вот Кристина напортачила 3 матча пропустит. Гыгыгы !!! Пусть отдохнет. Но Португалы выйдут бес проблем !!! Кристинка Аааууу !!! 14.11.2025

andyk82 Ну он же не говорил про Эстонию. Он сказал о выпуске автобусов про Прибалтику 14.11.2025

Аргус Все имеет свой конец! 14.11.2025

Гена Борисов А вот милые Мокороны пройдут со стыков. Беда !!! Это Спагеттии постарался !!! А боец Дженнаро Гаттузов выведите их но токо вечно. Вперед к Победе !!! Удачи Макароши. !!! Потомки Паоло России !!! 14.11.2025

Saiga-спринтер Римскую империю тоже куда больше интересовало количесво золотых и серебрянных монет. И где она некогда всесильная империя? 14.11.2025

Гена Борисов Сербия Ужас!!! Пролетела. Какой кошмар. Позорище и Стыдоба !!! Иметь стоко талантов и не пройти на ЧМ. Это надо хорошо посторатси Ужас !!! 14.11.2025

rashton22 путиноид, видимо? это диагноз 14.11.2025

Аргус А сейчас это просто бизнес, качество заработков куда больше интересует ФИФА 14.11.2025

Saiga-спринтер Дураку поможет только ампутация бестолковки. 14.11.2025

Saiga-спринтер Некоему Кузе даже невдомёк, что микроавтобусы РАФ делали в Латвии, но никак не в Эстонии. Весь отбор превратился, из-за бездумного разубоживания количества участников Мундиаля, в профанацию. На чемпионаты мира, с 16 или с 24 участниками финальных турниров, отбирались действительно лучшие команды мирового футбола. Сейчас же и на Мундиале групповые турниры будут профанацией, из-за массового засилья "понаехавших". Лучший за всю историю ЧМ, по качеству самого футбола, был мировой форум 1970 года на полях стадионов Мексики. С 16 участниками лучших из всех футбольных сборных команд на планете Земля. 14.11.2025

Voorhees Жаль, что Сербия мимо. Но сами виноваты, уж очень убого выглядели во вполне проходимой в стыки группе и с такими то игроками! Стойкович был великим футболистом, но как тренер довёл Сербию до дна, до ручки! Хорошо, что хоть мужиком оказался, в отличие от многих недотренеров, ушёл сам, хоть это уже и не помогло. 14.11.2025

hottie Италии нужно обыграть Норвегию со счетом 9:0 ---> Да там просто уже к стыкам готовиться можно было сразу после финального свистка в Осло. Забивать 9 надо было раньше или не проигрывать Норвегии в гостях. 14.11.2025