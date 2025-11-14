Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

14 ноября, 01:40

Армения и Сербия мимо стыков, Мбаппе вывел Францию на чемпионат мира, Италии нужно обыграть Норвегию со счетом 9:0

Андрей Кузичев
Корреспондент
Сборная Франции вышла на ЧМ-2026.
Фото AFP
Обзор состоявшихся в четверг матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.

Ирландия вернулась в игру

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
13 ноября, 20:00. Republican Stadium after Vazgen Sargsyan (Ереван)
Армения
0:1
Венгрия

Для Армении в этой игре решалось все, и на матч в Ереване вышел квартет имеющих отношение к России футболистов — Тикнизян, Севикян, Сергей Мурадян и получивший капитанскую повязку Сперцян. А вот дебют футболиста ЦСКА Бандикяна пока отложен в силу высокой ответственности и важности результата. Добиться его, правда, не удалось, и все решила подача Собослаи на выигравшего борьбу в воздухе Варгу.

Правда, развить успех венграм не удавалось. Мурадян около пустого угла опередил Собослаи. Потом Тот послал мяч в сантиметрах от штанги, и такая расточительность едва не стоила гостям победы. На их счастье Тикнизяну чуть-чуть не хватило точности, а за мгновение до финального свистка после паса Серобяна из площади ворот не смог нанести акцентированный удар Элоян. Заключительный тур для потерявшей шансы на попадание в стыки Армении превращается в формальность.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
13 ноября, 22:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
2:0
Португалия

Португалия в Дублине забрала мяч и чувствовала себя по-хозяйски, однако ирландцы с каждой минутой огрызались все острее и открыли счет после углового, который был заработан в результате ошибки Диогу Кошты. Скейлс из района дальней штанги головой выполнил скидку в площадь ворот, а там всех опередил Пэрротт. В общем, гости давили — хозяева забивали. Эта нехитрая формула сработала и в концовке первого тайма, когда после обмена голевыми моментами (Огбене попал в штангу, а Келлехер спас после атаки Витиньи) Пэрротт оформил дубль. Форвард АЗ поразил ближний угол, пробив из-под Рубена Невеша.

Криштиану Роналду.Роналду получил прямую красную карточку против Ирландии. Теперь рискует пропустить старт ЧМ

Португалия шесть лет не оказывалась в ситуации, когда она за первый тайм пропускала два безответных мяча. Только это оказалось мелочью в сравнении с первым в составе сборной удалением Криштиану Роналду, который после похода арбитра к монитору отправился в раздевалку за удар соперника локтем. Команда Роберто Мартинеса во втором туре подряд упустила возможность гарантировать себе первое место.

Оформлять пропуск в Америку предстоит без своего капитана в домашней игре с Арменией, где за счет хорошей разности мячей может хватить и ничьей. Ирландии же для попадания в стыки нужен еще один подвиг по расписанию — гостевая победа над Венгрией.

Исландии хватит ничьей

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
13 ноября, 20:00. Bakcell Arena (8 KM stadium) (Баку)
Азербайджан
0:2
Исландия

Уволив Фернанду Сантуша, Азербайджан под началом ранее работавшего с молодежной сборной Айхана Аббасова серьезно потрепал нервы украинцам и лишил их двух очков (1:1, 1:2). Однако с другим претендентом на попадание в стыки, несмотря на старание, повторить номер не получилось. Исландия открыла счет, когда соперник ошибся с офсайдной ловушкой, и Гюдмюндссон после паса Йоханессона оказался с глазу на глаз с вратарем. Удвоил же перевес островитян бывший защитник «Ростова» Ингасон, который отличился при розыгрыше стандарта и замкнул подачу Гудмундссона. Азербайджан не может выиграть уже полтора года, тогда как исландцы, выполнив задачу минимум, ждали новостей из Парижа.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
13 ноября, 22:45. Parc des Princes (Париж)
Франция
4:0
Украина

Сергей Ребров явно держал в уме заключительный тур, поначалу оставив на скамейке группу ключевых игроков. Франция же никак не могла взломать оборону соперника, хотя уже к середине первого тайма по ударам вела 8-0. А самой опасной в итоге оказалась атака Барколя с дальней дистанции незадолго до перерыва. Забить же «Трехцветным» удалось с пенальти, который назначили за наступ на ногу Олисе. Мбаппе исполнил паненку и продлил сразу две серии. Во-первых, это был шестнадцатый подряд реализованный Францией 11-метровый. Во-вторых, Килиан отличился в шестом подряд матче за национальную команду, и таких серий не фиксировалось со времен Жана-Пьера Папена (1990-1991).

Судя по тому, как после этого складывалась игра, второй гол был делом времени. Отличный момент упустил ожививший игру полузащитник «Монако» Аклиуш. В штангу попал Экитике. Сработала же работа в прессинге, которая увенчалась пасом Канте на уложившего мяч в угол Олисе. А отличившийся на добивании Мбаппе мог оформить хет-трик, но ограничился голевым пасом на Экитике. Впрочем, и без того вошел в историю — Килиан преодолел отметку в 400 голов за карьеру и сделал это быстрее всех в истории — в 26 лет.

Франция в рекордный — шестнадцатый раз подряд — успешно прошла отбор на крупные турниры, а Исландию для сохранения второй строчки в таблице в матче с Украиной теперь устроит ничья.

Холанн идет на рекорд

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
13 ноября, 20:00. Ullevaal (Осло)
Норвегия
4:1
Эстония

Норвегия приучила к тому, что в Осло обычно сразу сминает своих соперников. Даже Италия получила три гола к перерыву. Однако эстонцы, которым в первом круге удалось прилично потрепать скандинавам нервы (лидер выиграла всего лишь 1:0), перекрыли все пути к своим воротам. Все-таки не просто так в советские времена в Прибалтике делали автобусы. Футбольная версия данного вида транспорта создала проблемы даже Холанну, а травмированный мастер оригинальных решений Эдегор грустил на трибуне.

Но всем стало веселее после перерыва, когда вместо отмычки хозяева использовали лом — навесили на голову вбившему мяч в сетку Серлоту. Спустя две минуты он же классно пробил в падении после заброса Рюэрсона, а затем пришло время Холанна.

К финальному свистку личный счет Эрлинга в отборочном турнире вырос до 14 голов, и ему осталось всего два точных удара до повторения рекорда Левандовски. Падет ли достижение поляка — вот главная интрига заключительного тура! Никто же в здравом уме не верит, что Италия выиграет в воскресенье со счетом 9:0?! Но формально только через три дня Столе Сольбаккена можно будет официально поздравить с первым попаданием на ЧМ после 1998 года, когда главный тренер сам играл за норвежскую сборную.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
13 ноября, 22:45. Zimbru (Кишинев)
Молдавия
0:2
Италия

Италия в Кишиневе тоже не смогла забить до перерыва, а Кожухарь периодически творил чудеса. Когда же голкипер допустил единственную ошибку на выходе, молдавскую команду простил промахнувшийся из центра штрафной Манчини. «Скуадра адзурра» с каждой минутой приближалась к тому, чтобы устроить досрочный праздник в Норвегии. Причем Молдавии, которая в этом цикле пережила кошмарные 1:11 в Осло, не помешала даже вынужденная перестройка обороны из-за травмы спартаковца Рябчука. Но все же в концовке команда Дженнаро Гаттузо избавила себя от насмешек, воспользовавшись неудачным выносом соперника. Мяч вернули к углу штрафной, и Димарко вырезал подачу на эффектно пробившего в падении головой Манчини. А точку — и тоже ударом со «второго этажа» — поставил Пио Эспозито. Матч с Норвегией станет для итальянцев репетицией так не любимых ими стыков.

Сербского чуда не случилось

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
13 ноября, 22:45. Wembley (Лондон)
Англия
2:0
Сербия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
13 ноября, 22:45. Nou Estadi а Encamp (Энкамп)
Андорра
0:1
Албания

Первый матч Велько Пауновича на посту главного тренера Сербии складывался совсем не так, как хотелось бы гостям. Во-первых, они пропустили после стандарта, когда О'Райли пробил с подбора, а отскок оказался в пользу Сака. Во-вторых, травму получил Илич, которого пришлось экстренно менять на сына Деяна Станковича — Александара. Наконец, редкий шанс забить благодаря оригинальному розыгрышу штрафного был упущен, так как Пикфорд не позволил отличиться Костичу.

Тем временем Албания с нолем ударов в створ не смогла забить Андорре в первом тайме, а при подаче углового на выручку хозяевам пришла перекладина. Но ничего не смогло их спасти, когда вышедший на замену Узуни выкатил мяч под удар Аслани. Албания прорвалась в стыки, а последние надежды Сербии умерли, когда из отличной позиции с лета направил мяч рядом с верхним углом Самарджич. Урок точности ему в концовке дал Эзе, который и забил красиво, и довел соотношение мячей Англии в отборочном цикле до 20:0. У команды Томаса Тухеля просто не было конкурентов.

