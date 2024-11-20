Месси и Лаутаро организовали победный гол-красавец, ничья Бразилии и Уругвая, промахи Кордобы дорого обошлись Колумбии

Обзор 12-го тура отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке.

В одном ряду с Марадоной

Ожидалось, что худшая команда отборочного цикла попадет под горячую руку Аргентине, которая осталась крайне недовольна судейством в Парагвае. По мнению чемпионов мира, забивший в итоге решающий гол Альдерете должен был еще до перерыва получить вторую желтую карточку за умышленный снос Месси. А еще Лионель Скалони сообщил, что весной будет ротировать в состав. Лидеры сделали свое дело на Кубке Америки и в отборочном цикле, и теперь им будут дозировать нагрузки во время решающей части клубного сезона.

Так что на заключительный матч года, за который болельщики поблагодарили своих любимцев ярким баннером, аргентинцы вышли с хорошим настроем. Только сам по себе он не мог обеспечить результат, а перуанская оборона стойко держалась. Поставить ее в тупик удалось только во втором тайме, когда Месси мягко набросил мяч в район 11-метровой отметки, и Лаутаро Мартинес нанес красивейший удар с лета. Такое исполнение было достойно Диего Марадоны, с которым форвард «Интера» сравнялся по числу голов за сине-белых (32) и вошел в пятерку лучших снайперов в истории национальной команды. Ну а Месси теперь с 58 передачами делит звание лучшего ассистента на уровне сборных с американцем Лэндоном Донованом.

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Слишком много Винисиуса?

Естественно, в Бразилии не могли обойти тему Винсиуса Жуниора и «Золотого мяча». Тем более, в рамках борьбы с расизмом звезда «Реала» попала на огромный баннер в компании национальных легенд — Пеле, Роналдо, Гарринчи и Ромарио. Только далеко не все это оценили, так как Вини в виде гиганта возвышался над остальными, а рядом не было ни Роналдиньо, ни Неймара. Обсуждение ушло в тему футбольных заслуг, и знатоки статистики сразу напомнили, что у Нея к 23 годам было 69 матчей за сборную, в которых он забил 45 мячей и отдал 25 результативных передач. Для сравнения, у Вини всего 5 результативных ударов в 39 играх.

А вот предматчевую церемонию оценили многие, потому что это было как минимум интересно. Бразильская конфедерация футбола сейчас сотрудничает с компанией, которая изучает гены по линии родителей и выясняет историю происхождения темнокожих людей. Если верить исследователям, то предки Винисиуса были из народности тикар в Камеруне. Соответствующий сертификат вручили футболисту и его отцу, а на форме игрока появился маленький флажок африканской страны. Для полной идиллии не хватало только гола, который промахнувшийся мимо дальнего угла Вини мог забить в начале второго тайма.

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А вскоре после этого эпизода Вальверде получил пас от Макси Араухо и, сместившись вдоль штрафной, из-под Бруну Гимарайнса пробил по недосягаемой для Эдерсона траектории. На счастье хозяев, они оперативной отыгрались, причем снова забил представитель бразильского чемпионата, который не обходит вниманием Доривал Жуниор. Полузащитник «Фламенго» Жерсон поймал вылетевший из штрафной мяч и с лета отправил его в ближний угол. И, пожалуй, ничья — самый закономерный исход. На реванш за поражения в первом круге и в четвертьфинале Кубка Америки Бразилия не наиграла, а Марсело Бьельса точно вывел Уругвай из кризиса.

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В Чили зажглась новая звездочка

Игра Колумбии в первом тайме стала синонимом невезения. Во-первых, хозяева пропустили быстрый гол после эффектного прохода уложившего мяч в угол Валенсии. Во-вторых, колумбийцы загубили массу моментов, и попадание Луиса Диаса в штангу — мелочь. Главный неудачник первых 45 минут — Кордоба. Форвард «Краснодара» после прострела Хамеса Родригеса не смог переправить мяч в пустые ворота, после чего Сеть наводнили временами очень жесткие мемы раздосадованных болельщиков. В то же время, Джон принес своей команде численное преимущество, когда обыграл вратаря и был сбит удаленным на 34-й минуте Инкапье.

Только не мог забить не один Кордоба. Уже после перерыва Галиндес остановил удар выходившего к воротам Ариаса, а Хамес неудачно пробил головой, замыкая подачу Кинтеро со штрафного. Не помог и выход на замену традиционного джокера Дурана. Динамовец Карраскаль и краснодарец Кастаньо наблюдали за этим со скамейки запасных и не спасли свою команду от второго поражения подряд. А Эквадор, не пропустив в пятом кряду отборочном матче, смог выиграть в Барранкилье спустя 59 лет и улучшил свои позиции в таблице.

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Эта игра — лучший ответ тем, кто недооценивает роль тренера. Боливия с назначением Оскара Вильегаса вспомнила, как побеждать на чужих полях, и снова стала опасной в родном высокогорье. Тем более, ее нынешняя домашняя арена в Эль-Альто выше, чем прежняя в Ла-Пасе. И там вырастают крылья у Мигелито Терсероса, который забил во всех трех матчах на «Эстадио Мунисипаль». Отличие же заключается в том, что Венесуэлу и Колумбию боливийцы обыграли, а с Парагваем дважды упустили преимущество в счете.

И это тоже — эффект нового тренера. В первых шести турах красно-белые под началом Гильермо Скелотто и сменившего его Даниэля Гарнеро набрали пять очков и забили один гол. С тех пор, как дела принял еще один аргентинец Густаво Альфаро, у парагвайцев ни одного поражения, 12 очков и семь мячей. А перед зимней паузой они расколдовали боливийские ворота, в которые на выезде не забивали в отборочных матчах 24 года. Причем Энсисо спас команду красивым дальним ударом, когда гости играла в меньшинстве после удаления Диего Гомеса. Получилась ничья защитников из РПЛ — отыгравших по 90 минут динамовца Бальбуэны и футболиста «Акрона» Фернандеса.

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Чилийцы, от которых уже никто и ничего не ждал, прервали серию неудач и покинули последнее место. Неужели так повлияло возвращение в сборную 37-летнего Видаля, которого не вызывали в сборную больше года — еще со времен прежнего тренерского штаба. Впрочем, ключевой фигурой стал отнюдь не Артуро. Результат сделали другой ветеран Эдуардо Варгас (1+1) и 22-летний одноклубник Видаля по «Коло Коло» Сепеда. Впервые попав в стартовый состав, форвард начал с голевой передачи, а в итоге решил судьбу игры первыми голами в составе «Ла Рохи».