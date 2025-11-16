Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026
16 ноября, 15:00

«Это позор». Белорусы сенсационно отобрали очки у Дании в гостях — фавориты в унынии

Дания и Белоруссия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2026
Роман Кольцов
Корреспондент
Дания и Белоруссия сыграли вничью (2:2) в матче отбора ЧМ-2026 15 ноября.
Фото Reuters
«Мы не должны были пропускать два гола».
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
15 ноября, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
2:2
Белоруссия

Сборная Белоруссии неожиданно сыграла вничью на выезде с Данией (2:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. На переполненном стадионе «Паркен» местные болельщики ждали, что их любимцы — лидеры группы С — благодаря победе обеспечат себе прямую путевку в финальную часть ЧМ, но этого не произошло.

Как прошел матч

Для хозяев все началось удачно — на 11-й минуте ударом из-за пределов штрафной счет открыл полузащитник «Брентфорда» Миккель Дамсгор. Казалось, будет разгром.

Однако белорусов это не сломило: они выдержали давление, а затем и ответили. На 62-й минуте полузащитник «Кайрата» Валерий Громыко обыграл двух соперников и попал в дальний угол — 1:1. Вратарь хозяев Каспер Шмейхель после этого эпизода накричал на своих защитников, пытаясь их взбодрить. Но не помогло: через три минуты Громыко ассистировал хавбеку минского «Динамо» Никите Демченко, и тот забил в касание — 1:2.

Эпизод матча Дания&nbsp;&mdash; Белоруссия 15&nbsp;ноября 2025 года.Выход Испании и Швейцарии — формальность, Казахстан отсрочил триумф Бельгии, а белорусы едва не обыграли Данию

Шокированные происходящим датчане с трудом спасли ничью: на 79-й минуте Густав Исаксен остался без опеки и поразил ворота Федора Лапоухова — 2:2. Ничья позволила Белоруссии набрать первое очко в группе после четырех поражений подряд.

А вот датчане осложнили себе выход в финальную часть чемпионата мира. У них 11 очков, а у шотландцев — 10. Британцы в этом же туре проиграли грекам (2:3), упустив шанс взобраться на вершину группы. В последнем туре Шотландия сыграет дома против Дании, а Белоруссия против Греции. Вся борьба за прямую путевку на ЧМ еще впереди.

Фото Reuters

О чем говорили после игры

В октябре датчане разгромили белорусов со счетом 6:0, поэтому результат в Копенгагене — максимально неожиданный. Произошла сенсация, а могло быть и чудо, если бы Белоруссия сохранила победу.

После матча в раздевалке сборной Белоруссии царила праздничная атмосфера. Главный тренер команды Карлос Алос Феррер сиял от счастья.

«Хочу поздравить всех игроков и поблагодарить их за самоотдачу. Вы знаете, что нам пришлось пройти, какой длинный путь. Как тяжело было подготовиться к этой игре», — сказал Алос в интервью Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Тренер напомнил: белорусские футболисты провели в пути больше суток — прохождение польской границы по непонятным причинам составило более 12 часов.

Автор второго гола Никита Демченко сказал, что команда была готова к прессингу датчан.

«Тренер говорил: нужно терпеть и искать моменты в атаке. И просил показать красивый футбол, в который мы умеем играть. Мы это и показали. Ничего над нами не довлело. Как бы описал ничью в трех словах? Верьте в белорусских футболистов!» — цитирует его пресс-служба АБФФ.

Нападающий сборной Белоруссии Трофим Мельниченко (слева).Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей. Пришлось отложить вылет в Данию на матч отбора ЧМ

А вот в сборной Дании царило уныние. Пьер-Эмиль Хейбьерг разочарован:

«Пропустить два гола — это позор. Да, все еще в наших руках и нам нужно довести дело до конца в Шотландии. Но мы не должны были пропускать два гола от сборной Белоруссии. Не знаю, как это назвать. Нам приходится смотреть на себя в зеркало и говорить, что это было недостаточно хорошо. Все складывалось в нашу пользу, но потом мы не доводим игру до конца... Я понимаю недовольство зрителей. Этот матч мы должны были выиграть», — приводит слова полузащитника TV 2 Sport.

По словам главного тренера датчан Брайана Римера, это были худшие эмоции, которые он когда-либо испытывал:

«Конечно, я глубоко разочарован. Когда видишь итог матча в Греции, чувствуешь, что возможность упущена. Результат ранит еще сильнее, ведь это была задача, которую мы должны были решить и победить».

11

  • Симон Вирсаладзе

    Типичный МАЗ )

    17.11.2025

  • Марко Петкович

    Только с каких пор Дания это борная сильная? Абсолютно обычная. Команда республики могла бы и выиграть легко

    16.11.2025

  • Александр Иванов

    споко, Дания на ЧМ , Беларус- нет .. и никогда не будет, именно там место предателям

    16.11.2025

  • плохокот

    Смотрел, и вопрос другой, Как удержали ничью беларусы? Автобус трещал всеми частями, но выстоял.

    16.11.2025

  • shpura

    Найден секрет успеха! Достаточно постоять подольше на таможне…

    16.11.2025

  • andy1962

    вас не спрашивают, вас имеют!))

    16.11.2025

  • Kimi_

    Молодцы братья!!! Жаль не победили.

    16.11.2025

  • Slim Tallers

    Тот случай,когда один раз в отборочном цикле и палка выстрелила.

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Белоруссии по футболу
    Сборная Дании по футболу
