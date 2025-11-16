16 ноября, 15:00
Сборная Белоруссии неожиданно сыграла вничью на выезде с Данией (2:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. На переполненном стадионе «Паркен» местные болельщики ждали, что их любимцы — лидеры группы С — благодаря победе обеспечат себе прямую путевку в финальную часть ЧМ, но этого не произошло.
Для хозяев все началось удачно — на 11-й минуте ударом из-за пределов штрафной счет открыл полузащитник «Брентфорда» Миккель Дамсгор. Казалось, будет разгром.
Однако белорусов это не сломило: они выдержали давление, а затем и ответили. На 62-й минуте полузащитник «Кайрата» Валерий Громыко обыграл двух соперников и попал в дальний угол — 1:1. Вратарь хозяев Каспер Шмейхель после этого эпизода накричал на своих защитников, пытаясь их взбодрить. Но не помогло: через три минуты Громыко ассистировал хавбеку минского «Динамо» Никите Демченко, и тот забил в касание — 1:2.
Шокированные происходящим датчане с трудом спасли ничью: на 79-й минуте Густав Исаксен остался без опеки и поразил ворота Федора Лапоухова — 2:2. Ничья позволила Белоруссии набрать первое очко в группе после четырех поражений подряд.
А вот датчане осложнили себе выход в финальную часть чемпионата мира. У них 11 очков, а у шотландцев — 10. Британцы в этом же туре проиграли грекам (2:3), упустив шанс взобраться на вершину группы. В последнем туре Шотландия сыграет дома против Дании, а Белоруссия против Греции. Вся борьба за прямую путевку на ЧМ еще впереди.
В октябре датчане разгромили белорусов со счетом 6:0, поэтому результат в Копенгагене — максимально неожиданный. Произошла сенсация, а могло быть и чудо, если бы Белоруссия сохранила победу.
После матча в раздевалке сборной Белоруссии царила праздничная атмосфера. Главный тренер команды Карлос Алос Феррер сиял от счастья.
«Хочу поздравить всех игроков и поблагодарить их за самоотдачу. Вы знаете, что нам пришлось пройти, какой длинный путь. Как тяжело было подготовиться к этой игре», — сказал Алос в интервью Белорусской федерации футбола (АБФФ).
Тренер напомнил: белорусские футболисты провели в пути больше суток — прохождение польской границы по непонятным причинам составило более 12 часов.
Автор второго гола Никита Демченко сказал, что команда была готова к прессингу датчан.
«Тренер говорил: нужно терпеть и искать моменты в атаке. И просил показать красивый футбол, в который мы умеем играть. Мы это и показали. Ничего над нами не довлело. Как бы описал ничью в трех словах? Верьте в белорусских футболистов!» — цитирует его пресс-служба АБФФ.
А вот в сборной Дании царило уныние. Пьер-Эмиль Хейбьерг разочарован:
«Пропустить два гола — это позор. Да, все еще в наших руках и нам нужно довести дело до конца в Шотландии. Но мы не должны были пропускать два гола от сборной Белоруссии. Не знаю, как это назвать. Нам приходится смотреть на себя в зеркало и говорить, что это было недостаточно хорошо. Все складывалось в нашу пользу, но потом мы не доводим игру до конца... Я понимаю недовольство зрителей. Этот матч мы должны были выиграть», — приводит слова полузащитника TV 2 Sport.
По словам главного тренера датчан Брайана Римера, это были худшие эмоции, которые он когда-либо испытывал:
«Конечно, я глубоко разочарован. Когда видишь итог матча в Греции, чувствуешь, что возможность упущена. Результат ранит еще сильнее, ведь это была задача, которую мы должны были решить и победить».
Симон Вирсаладзе
Типичный МАЗ )
17.11.2025
Марко Петкович
Только с каких пор Дания это борная сильная? Абсолютно обычная. Команда республики могла бы и выиграть легко
16.11.2025
Александр Иванов
споко, Дания на ЧМ , Беларус- нет .. и никогда не будет, именно там место предателям
16.11.2025
плохокот
Смотрел, и вопрос другой, Как удержали ничью беларусы? Автобус трещал всеми частями, но выстоял.
16.11.2025
shpura
Найден секрет успеха! Достаточно постоять подольше на таможне…
16.11.2025
andy1962
вас не спрашивают, вас имеют!))
16.11.2025
Kimi_
Молодцы братья!!! Жаль не победили.
16.11.2025
Slim Tallers
Тот случай,когда один раз в отборочном цикле и палка выстрелила.
16.11.2025