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Неймар побил великий рекорд Пеле, Уругвай расцвел с приходом Бьельсы

Бразилия переиграла Боливию в отборе ЧМ-2026
Андрей Кузичев
Корреспондент
9 сентября. Бразилия — Боливия. Неймар празднует гол.
Фото Reuters
9 сентября. Бразилия — Боливия. Неймар празднует гол.
Фото Reuters
9 сентября. Уругвай — Чили. Артуро Видаль.
Фото AFP
9 сентября. Уругвай — Чили. Артуро Видаль.
Фото AFP
9 сентября. Бразилия — Боливия. Диниз и Неймар.
Фото Reuters
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Главные события заключительных матчей отборочного цикла ЧМ-2026 в Южной Америке.

Бразилия с тренером-совместителем

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
09 сент, 03:45. Estadio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proenca (Белен)
Бразилия
5:1
Боливия

Бразилия подошла к началу отборочного цикла в уникальной ситуации. Глава Бразильской конфедерации футбола Эдналду Родригес настолько одержим мечтой о приглашении Карло Анчелотти, что пошел на назначение временного тренера-совместителя в лице Фернандо Диниза. Контракт этого специалиста составлен таким образом, что он может завершиться или к следующему лету, или раньше, если «Рела» вдруг уволит Анчелотти.

Итальянец — это не только имя и знак качества, но и тот, кто полностью отвечает ключевым требованиям Эдналлу Родригеса. Речь о громком имени и ставке на атакующей футбол. Что касается Диниза, то он соответствует только второму пункту. Причем ставить яркую игру тренер начинал еще в серии С в скромной «Гуарагингете», которую десять лет назад называли «Гарселоной». А позже — уже в «Сан-Паулу» — родился термин «тики-така «Сан-Паулу», трансформировавшийся в «динизизм».

9 сентября. Бразилия — Боливия. Диниз и Неймар.
Фото Reuters

Любопытно, как в процессе формирования своей философии Диниз признавался, что очень редко смотрел игры «Барсы» Хосепа Гвардиолы, а больше всего его вдохновляли великие игроки и великие команды, за которые он играл. В качестве примера тренер приводил «Сан-Паулу» 1992 года, где выступали Раи и Кафу, а также «Палмейрас» — 1996 с Ривалдо и Фредди Ринконом. А еще Диниз изначально позиционировал вратаря — как дополнительного полевого игрока, заявляя, что его голкиперы рискуют больше Нойера.

Со временем идеи эволюционировали, но совсем не случайно в день премьеры в сборной Диниз доверил пост номер один блестяще играющему ногами Эдерсону. А в атаке обещавший сделать все, чтобы доставить много радости болельщикам тренер сформировал квартет с Неймаром на позиции «десятки». Но понятно, что у сборной своя специфика, и там и близко нет запаса времени, который помог поставить яркий футбол в готовящемуся к полуфиналу Кубка Либертадорес «Флуминенсе».

Поэтому на основании единственной игры не стоит торопиться с глобальными выводами о работе Диниза, который по соглашению федерации и клуба работает с пентакмпеонами только на отборочных матчах. Это будет столь же опрометчиво, как после первого за шесть лет нереализованного пенальти в квалификационных матчах утверждать, что Неймар уже не тот. Его просто наказали за пижонство и совсем уж мудреную паузу при подходе к «точке», а в игре Ней выдавал очень яркие номера.

Неймар бьет пенальти в&nbsp;матче с&nbsp;Боливией. Неймар не реализовал пенальти в матче с Боливией

Даже жаль, что одно соло бразильской «десятки» остановил великолепно сыгравший в первом тайме Вискарра. Было бы вдвойне красиво, но все равно исторический гол состоялся. Просто Ней встал в очередь за оформившим дубль Родриго и Рафиньей, которого вызвали только после исключения из сборной в связи с обвинением в домашнем насилии Антони. Ну а Неймар с его 79 точными ударами превзошел великое достижение Пеле и стал лучшим снайпером в истории сборной Бразилии уже с отрывом от Короля футбола в два мяча.

Так что выбежавший на поле и обнявший форварда болельщик прикоснулся к живой легенде. Только Боливия, за которую рекордный 103-й матч проводил 36-летний Морено, — совсем не индикатор качества преображения пентакампеонов. Об этом лучше поговорить после октябрьского визита в Уругвай.

9 сентября. Бразилия — Боливия. Неймар празднует гол.
Фото Reuters

Видаль сравнялся с Месси

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
09 сент, 02:00. Centenario (Монтевидео)
Уругвай
3:1
Чили

Марсело Бьельса в сборной Уругвая в период смены поколений — это очень интересная история. Летом 68-летний специалист проверил в контрольных матчах не самых очевидных кандидатов. А со своими звездами Бьельса общался дистанционно, и, например, после его подсказок Нуньес сразу отметился дублем в составе «Ливерпуля».

В отсутствие Кавани и Суареса, который лично благословил своего наследника на игру под девятыми номером, Дарвин — основная ударная сила сборной, смотреть за игрой которой снова стало интересно. Она быстрая, дерзкая и красивая — как первая голевая комбинация с серией передач в касание и завершающим ударом де ла Круса. Мощная — как выстрел из-за штрафной удвоившего счет нового капитана Вальверде.

9 сентября. Уругвай — Чили. Артуро Видаль.
Фото AFP

В общем, полный восторг и невероятный контраст с тем, что было в эпоху позднего Оскара Табареса. Но, возможно, секрет таких впечатлений еще и в сопернике. У Чили давний кризис кадров, и относящаяся к прошлому циклу история натурализации англичанина Бреретона — приятное исключение из правил. Помнится, еще тогда говорили, что решающий отрезок отбора на ЧМ-2002 — последний бой старой гвардии. Только адекватной замены ей так и не нашли, поэтому и при новом тренере Эдуардо Бериццо в составе «Ла Рохи» масса знакомых лиц. 36-летние Медель и Видаль, 34-летний Арангис и готовящийся к следующему туру ровесник последнего Алексис Санчес...

В итоге единственный гол гостей оказался ветеранским, и Видаль повторил рекорд Месси, забив в пятом отборочном цикле, но этот локальный успех не отменял того, что чилийцы просто не успевали за скоростью мысли Нуньеса и набравшего три результативных балла де ла Круса. Так что лучшая в истории всех континентов серия Уругвая заслуженно получила продолжение: небесно-голубые начали с победы двенадцатый подряд отбор на мировое первенство, начав ее с кампании перед ЧМ-1982.

9 сентября. Уругвай — Чили. Артуро Видаль.
Фото AFP
Неймар Сантос
Футбол
Сборная Боливии по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Сборная Чили по футболу
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