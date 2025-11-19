Система отбора на чемпионат мира несправедлива. Вот что с ней не так

Исследование «СЭ».

Отбор на ЧМ-2026 практически завершен, осталось заполнить лишь несколько свободных слотов среди участников финального турнира. И, учитывая, что это будет первый чемпионат мира, в котором примут участие 48 сборных, список команд может вызвать легкий шок. Особенно у неподготовленного болельщика, следящего за международным футболом от случая к случаю: нет огромной России, причем не по спортивному принципу, зато в наличии крохотный остров Кюрасао, где проживает чуть больше 150 тысяч человек — официально самое малонаселенное государство-участник ЧМ в истории, или Гаити, или Новая Зеландия. Таких «или» найдется еще немало.

Тему справедливости распределения континентальных квот недавно поднял главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо, который после матча с Молдавией (2:0) заявил:

— Италия должна играть в плей-офф? Спросите у тех, кто придумывает группы и правила. На ЧМ-1994 выступали две африканские команды, а сейчас их будет восемь. И это не полемика. Но факт остается фактом: ты одерживаешь победы в шести матчах, набираешь 18 очков — и все равно не едешь на чемпионат мира, а только попадаешь в стыки. В мои времена лучшая сборная из тех, кто занял второе место, выходила в финальный турнир напрямую.

Обоснованы ли претензии?

Для начала немного фактчекинга. Гаттузо ошибается, когда говорит, что на ЧМ-1994 приехали всего две африканские сборные. Этот турнир стал последним в формате с 24 участниками, и их распределение оказалось таким: Европа — 13 команд (Германия как действующий чемпион мира получила путевку автоматически, то есть в отборе разыгрывалось 12 мест), Южная Америка — четыре, Африка — три, Азия — две, КОНКАКАФ — две (США как организатор получили путевку автоматически, так что в отборе на кону стояло всего одно место).

Начиная с ЧМ-1998 во Франции в финальные стадии выходили 32 сборные. Точные квоты конфедераций менялись от турнира к турниру в зависимости от места проведения, количества стран-организаторов, регламента межконтинентальных стыков. Кроме того, с ЧМ-2006 действующий чемпион перестал освобождаться от участия в квалификации, но в целом распределение было следующим: Европа — 13-15 мест, Южная Америка — пять, Африка — пять, Азия — три-четыре, КОНКАКАФ — три, Океания гарантированной путевки не имела.

Другой тезис Гаттузо — о лучшей сборной из числа занявших вторые места — тоже не вполне корректен. Да, такая схема работала в отборе на ЧМ-1998 (Италия тогда, кстати, никуда не прошла напрямую и проводила стыки с Россией) и на ЧМ-2006 (тут напрямую в финальный турнир выходили аж две лучшие сборные из тех, кто занял вторые места) — но это все. В остальных случаях правила были другими.

Но посыл Гаттузо ясен. Как понятно и то, что он вообще не касался бы этой темы, если бы Италия выиграла свою отборочную группу и пробилась в финальный турнир. С другой стороны, тренд, о котором говорит главный тренер «Скуадры адзурры», тоже вполне очевиден: на ЧМ-1994 с 24 командами у Европы было 13 мест, все последующие годы на турнирах с 32 участниками — 13-15, а сейчас, на ЧМ-2026, где выступят аж 48 сборных, — всего 16. То есть число финалистов расширяется, тогда как квота УЕФА остается практически неизменной.

Сборные из Европы и правда намного качественнее?

Вместо того чтобы рассуждать о причинах и справедливости такой ситуации, лучше посмотреть на это с чисто спортивной точки зрения — насколько сборные из остальных частей света конкурентоспособны на фоне европейцев. Только статистика, ничего более. Мы взяли четыре последних чемпионата мира — 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. С одной стороны, этого достаточно, чтобы делать какие-то выводы, с другой — это относительно свежий и релевантный срез. Кроме того, эти турниры проходили на четырех разных континентах — Африке, Южной Америке, Европе и Азии, то есть сборные из каждой части света побывали в «домашних» условиях.

Так вот, если посмотреть результаты матчей представителей Старого Света с командами из остальных регионов, то европейцы, безусловно, доминируют: 72 победы, 39 ничьих и 40 поражений, разность мячей — 223-151 (в случае если встреча завершалась серией пенальти, мы считали такую как ничью, поскольку 11-метровые пробиваются уже после финального свистка). Любопытно, что в плей-офф преимущество сборных из Европы просто подавляющее: 20 побед, 9 ничьих и 5 поражений при разности мячей 63-34.

Статистика вроде бы однозначная — но есть и любопытные детали. Например, за эти четыре чемпионата мира две европейские команды оказывались в одной группе 21 раз, но лишь четырежды смогли синхронно выйти в 1/8 финала. Что характерно, три таких случая были на ЧМ-2018 в России (Испания и Португалия, Франция и Дания, Бельгия и Англия), который вообще получился максимально европоцентричным, а вот на ЧМ-2010 и ЧМ-2022 этого не произошло ни разу, хотя там было по пять групп с двумя представителями Старого Света.

И если уж Гаттузо упомянул в своей речи конкретно Африку, стоит посмотреть, как сборные с Черного континента, а также команды из остальных частей света играли против представителей других конфедераций.

Таблица получилась достаточно показательной. Европа и Южная Америка ожидаемо доминируют, тогда как остальные, не учитывая Океанию, находятся примерно на одном уровне — если брать такой показатель, как процент побед. Никто не проседает, но и нет никого, чьи результаты как-то выделялись бы в сравнении с остальными.

И вроде бы, исходя из всех этих цифр, напрашивается вывод: европейские команды в числе лучших, а значит, квота УЕФА должна быть больше. Но тут давайте вспомним, что две сборные из Европы, оказываясь в одной группе, довольно редко (лишь в 20 процентах случаев) синхронно проходят дальше. То есть представители континента второго-третьего ряда не добавляют чемпионату мира какого-то качества, пропуская вперед сборные из других конфедераций. И, например, идея, что вместо условных Иордании и Кабо-Верде будут условные же Словакия, Словения, Финляндия или Греция, особого восторга не вызывает. Мы видим это на примере Евро, две трети группового этапа которых можно смело проматывать без особого сожаления.

Вывод банален, но уж как есть: порочна и нежизнеспособна сама идея чемпионата мира с 48 участниками, а не распределение квот внутри этого проекта. От того, что у УЕФА будет, например, не 16, а 24 места, намного лучше турнир не станет.

Участники ЧМ-2026 на 19 ноября 2025 года: 42 сборные (из 48)

Канада, Мексика, США (все — страны-организаторы), Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Австрия, Бельгия, Шотландия, Панама, Кюрасао, Гаити.